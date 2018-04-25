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Bir şehri ayağa kaldıran taciz iddiası! Önce teşhis sonra dayak

Bir şehri ayağa kaldıran taciz iddiası! Önce teşhis sonra dayak

MANİSA'da parkta köpeğini gezdiren bir kadına cinsel organını gösteren tacizci M.A. (48) tacizci olay yerine gelen kadının akrabaları tarafından feci şekilde dövüldü. Tacizciyi vatandaşların elinden polis zor kurtardı.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 07:55 - Güncelleme: 25-04-2018 07:59

MANİSA'nın Yunusemre İlçesi 8 Eylül Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şeyle gelişti: Parkta köpek gezdiren bir kadına yaklaşan M.A. (48) tacizci cinsel organını çıkardı. Bunun üzerine kaçarak olay yerinden uzaklaşan genç kadın olayı akrabalarına anlattı. Habertürk'ten Ahmet Ünsal'ın haberine göre; taciz mağduru kadın ile akrabaları iğrenç olayın gerçekleştiği parka gelerek M.A'yı aramaya başladı.

ÖNCE TEŞHİS SONRA DAYAK... Parkta tacizciyi teşhis eden genç kadın, M.A. isimli kişiyi akrabalarına gösterdi. Bunun üzerine parkta kalabalık bir grup M.A'yı linç edercesine darp etti. Vatandaşların habervermesi üzerine olay yerine gelen polis, feci şekilde dayak yiyen tacizciyi güçlükle kurtardı. Gözaltına alınan tacizci M.A. tedavi edilmek üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Gerçek 25 Nisan 2018 08:07 Bir dakikalığına dünya güzelleşti.ellerine sağlık.

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