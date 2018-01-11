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Bir kadın için Katar'a abluka kurdular!

Bir kadın için Katar'a abluka kurdular!

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed el Sani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Katar ablukasına katılmasının en bariz faktörlerinden birinin, Doha'nın ülkede bulunan BAE'den bir muhalifin eşini teslim etmeyi reddetmesi olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 11:15 - Güncelleme: 11-01-2018 11:35

KATAR resmi televizyonunda bir programda konuşmalarına yer verilen Muhammed, "BAE, Körfez krizi başlamadan iki ay önce Doha'da bulunan BAE'den bir muhalifin eşinin teslim edilmesi karşılığında Katar'a yönelik medya saldırısını durdurma pazarlığı yaptı" dedi.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Muhammed, BAE'nin Katar ablukasına katılmasının en bariz faktörlerinden birinin, söz konusu muhalifin eşinin Doha'da bulunması ve Katar'ın bu kişiyi teslim etmeyi kabul etmemesi olduğunu dile getirdi.

Bakan Muhammed, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Körfez krizinden önce küçük anlaşmazlıklar ikili ilişkiler çerçevesinde zamanında çözülüyordu ancak krizin başlamasından iki ay öncesinde BAE'den medya saldırıları başladı. Sorunun ikili çerçevede çözülmesi için onlarla iletişime geçtik. Abu Dabi yönetimi, Doha'da bulunan bir BAE'li muhalifin eşinin teslim edilmesini istedi.

Söz konusu muhalif, 2013 yılında muhaliflere yönelik siyasi gözaltı kampanyaları sırasında Abu Dabi'den resmi yollarla ayrılarak Doha'ya geldi. Daha sonra İngiltere'ye gitti ama eşi ailevi sebeplerden ötürü Doha'da kaldı. Eşi, BAE'den pasaportunun yenilenmesini istediğinde ülkesinin büyükelçiliği pasaportunu iptal etti."

'BİR KADININ TESLİM EDİLMESİ GELENEĞİMİZE UYGUN DEĞİL'

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 2015 yılında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el Sani'ye iki elçi gönderdiğini aktaran Muhammed, Prens'in kadının teslim edilmesini istediğini belirtti.

Muhammed, "Emir Temim onlara kadının herhangi bir suçtan aranmadığını, teslim edilmesinin Katar anayasasına ve uluslararası kanunlara aykırı olduğunu iletti. Anayasanın 58. maddesine göre siyasi sebeplerle Katar'a sığınan kimse teslim edilemez. Ayrıca bizim Arap olarak ahlakımız ve Körfezliler olarak geleneğimiz bir kadının teslim edilmesini uygun görmez" ifadelerini kullandı.

Şeyh Temim'in ayrıca elçilere, kimsenin Doha'yı BAE'ye ya da herhangi bir Körfez ülkesine saldırı için hareket noktası olarak kullanmasına izin vermeyeceğini söylediğine değinen Muhammed, "Körfez krizi öncesinde medya saldırısını masaya yatırdığımızda muhalifin eşinin teslim edilmesini tekrar gündeme getirdiler ve kadının teslim edilmesi halinde saldırıların duracağını söylediler" açıklamasını yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2018 12:04 katar yönetimi,türk işbirlikçiliklerini örtmek için; kendilerini maskeleyen algı operasyonu yapıyor.baskın çıkma taktiği konusunda, türkiye den çok şeyler öğrenmişler.

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