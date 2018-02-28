  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Bir dilim çavdar ekmeği kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli

Bir dilim çavdar ekmeği kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli

Yazın yavaş yavaş yaklaşması ile birlikte birçoğumuz yediğimize içtiğimize dikkat eder oldu. Peki öğünlerimizin vazgeçilmezi olan soframızdan eksik etmediğimiz ekmek kaç kalori dersiniz? Sizler için bir dilim çavdar ekmeği, tahıllı ekmek ve buğday ekmeğinde ne kadar kalori var onları hazırladık.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-02-2018 18:00 - Güncelleme: 28-02-2018 18:00

Bir dilim  beyaz ekmek kaç kalori sorusu yazın yaklaşması ile birlikte sık sık aranmaya başladı. Yaza daha sıkı ve fit bir şekilde girmek isteyenler diyet programlarına bakmaya başladı bile. Peki sofralarımızın vazgeçilmezi, öğünlerimizin baş tacı bir dilim beyaz ekmekte ne kadar kalori var biliyor musunuz?

BİR DİLİM ÇAVDAR EKMEĞİ KAÇ KALORİ: Çavdar ekmeğinin zayıflamak isteyenler için özel bir yanı vardır. Kan şekerinizi çok yavaş yükselttiği için uzun süre devam eden tokluk hissi yaşanmasına sebep olur. Diyet yapanlar için bulunmaz bir özelliktir. Ayrıca kepekli ekmekte olduğu gibi diyabet hastaları için de ideal bir seçim olacaktır. Gramında kepekli ekmek ile aynı kalori bulunur. 2,1 kalori değere sahiptir. 1 Dilim çavdar ekmeği kaç kalori diye sorarsanız ise diliminde 75 kalori bulunur. Çavdar besin değerleri açısından da zengin bir gıdadır. Bu sebeple cuvudun ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminleri bu ekmeği yiyerek tamamlayabilirsiniz.

HANGİ EKMEK KAÇ KALORİ: Yemeklerin en güzel eşlikçisi olan ekmek tahıl grubunun bir üyesidir ve işlenmiş undan elde edilir. Lif oranı düşük olan beyaz ekmek kan şekerini de çabuk yükseltir. Çabuk acıktırır, doyuruculuğu azdır.

Bu sebeple çavdar, tam buğday yahut kepek ekmeği tercih edilmelidir. Ayrıca şeker hastalarına ve kilo vermesi gereken kişilere de tavsiye edilmez.

Peki beyaz ekmek, tahıllı ekmeki tam buğday ekmek, kepekli ekmekte ne kadar kalori var?

Ekmeklerin kalorileri nedir, hangi ekmek kaç kaloridir, 1 dilim kepekli çavdarlı tam buğdaylı tahıllı kepek ekmeğin, beyaz ekmek, beyaz un, tam buğday unu kaç kaloridir, hangi ekmekte kaç kalori vardır, beyaz unun ve ekmeklerin kalori miktarı nedir, ekmek kalori değerleri cetveli ve kalori listesi tablosu hakkında bilgiler yer almaktadır.  

EKMEK YARARLI MI ZARARLI MI: Ekmek bazı uzmanlara göre gereksiz ve hatta zararlı bile olsa, faydaları olduğu da yadsınamaz. B1, B2, B3, B9, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit gibi değerli vitamin ve mineralleri içerir. Vücuda gereksinim duyduğu vitaminleri veren, enerji sağlayan, kan hücresi oluşumuna destek sağlayan ve sinir sisteminin korunmasını sağlayan bir yiyecek olan ekmek, kalp sağlığını koruyucu folat sayesinde de  önemini pekiştirir.

Ama işlemden geçmiş ekmekler bu çok değerli mineral ve vitaminlerin çoğundan yoksundur. Bu sebeple ekmeği evde yapmak, onu besin değeri açısında çok daha değerli kılar.

Bir adet ekmekte glusit, su, protein, lipit ve madeni tuzlar bulunur.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Bir dilim çavdar ekmeği kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro