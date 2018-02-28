Bir dilim çavdar ekmeği kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli

Bir dilim beyaz ekmek kaç kalori sorusu yazın yaklaşması ile birlikte sık sık aranmaya başladı. Yaza daha sıkı ve fit bir şekilde girmek isteyenler diyet programlarına bakmaya başladı bile. Peki sofralarımızın vazgeçilmezi, öğünlerimizin baş tacı bir dilim beyaz ekmekte ne kadar kalori var biliyor musunuz?

BİR DİLİM ÇAVDAR EKMEĞİ KAÇ KALORİ: Çavdar ekmeğinin zayıflamak isteyenler için özel bir yanı vardır. Kan şekerinizi çok yavaş yükselttiği için uzun süre devam eden tokluk hissi yaşanmasına sebep olur. Diyet yapanlar için bulunmaz bir özelliktir. Ayrıca kepekli ekmekte olduğu gibi diyabet hastaları için de ideal bir seçim olacaktır. Gramında kepekli ekmek ile aynı kalori bulunur. 2,1 kalori değere sahiptir. 1 Dilim çavdar ekmeği kaç kalori diye sorarsanız ise diliminde 75 kalori bulunur. Çavdar besin değerleri açısından da zengin bir gıdadır. Bu sebeple cuvudun ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminleri bu ekmeği yiyerek tamamlayabilirsiniz.

HANGİ EKMEK KAÇ KALORİ: Yemeklerin en güzel eşlikçisi olan ekmek tahıl grubunun bir üyesidir ve işlenmiş undan elde edilir. Lif oranı düşük olan beyaz ekmek kan şekerini de çabuk yükseltir. Çabuk acıktırır, doyuruculuğu azdır.

Bu sebeple çavdar, tam buğday yahut kepek ekmeği tercih edilmelidir. Ayrıca şeker hastalarına ve kilo vermesi gereken kişilere de tavsiye edilmez.

Peki beyaz ekmek, tahıllı ekmeki tam buğday ekmek, kepekli ekmekte ne kadar kalori var?

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EKMEK YARARLI MI ZARARLI MI: Ekmek bazı uzmanlara göre gereksiz ve hatta zararlı bile olsa, faydaları olduğu da yadsınamaz. B1, B2, B3, B9, demir, tiamin, riboflavin, niasin, folik asit gibi değerli vitamin ve mineralleri içerir. Vücuda gereksinim duyduğu vitaminleri veren, enerji sağlayan, kan hücresi oluşumuna destek sağlayan ve sinir sisteminin korunmasını sağlayan bir yiyecek olan ekmek, kalp sağlığını koruyucu folat sayesinde de önemini pekiştirir.

Ama işlemden geçmiş ekmekler bu çok değerli mineral ve vitaminlerin çoğundan yoksundur. Bu sebeple ekmeği evde yapmak, onu besin değeri açısında çok daha değerli kılar.

Bir adet ekmekte glusit, su, protein, lipit ve madeni tuzlar bulunur.