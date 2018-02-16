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Binnaz Avcı kimdir aslen nereli evlilikleri

Binnaz Avcı kimdir aslen nereli evlilikleri

Binnaz Avcı kimdir aslen nereli kaç yaşında soruları merak konusu oldu. 1989 yılında ilk kez babasının yazdığı senaryo ile sinemaya adım atan başarılı oyuncunun annesi Suzan Avcı babası Erdoğan Tünaş kimdir? Peki Binnaz Avcı kaç kez evlenmiştir, eşleri kim çocuğu var mı yanıtları haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 15:39 - Güncelleme: 16-02-2018 15:39

Binnaz Avcı kimdir, aslen nereli,kaç yaşında annesi babası kim soruları merak edildi. 1971 doğumlu olan Binnaz Avcı'nın annesi Suzan Avcı babası ise Erdoğan Tünaş'tır. Peki Binnaz Kaya kaç kez evlendi, eşleri kim, kaç çocugu var?

BİNNAZ AVCI KİMDİR: 1971 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Annesi sinema oyuncusu Suzan Avcı, babası senarist Erdoğan Tünaş‘dır. İstanbul Özel İtalyan Lisesinden mezun oldu. 15 yaşında İtalyanca rehberlik yapmaya başladı, uzun bir süre de devam etti. Annesinin ilk eşinden olma Mete Akşiray adında abisi vardı 1997 yılında beyin kanamasından öldü.

Fahrettin Aslan‘dan gelen teklif ile 17 yaşında sahnelerle çıkıp şarkıcılık yapmaya başladı. Bursa ve Adana‘da sahneye çıktı. Bülent Ersoy‘un alt kadrosunda şarkı söyleyerek şarkıcılığa başladı. Bir dönem Maksim’in assolist olarak gazinolarda fırtınalar estirdi.

1989 yılında senaryosunu babası Erdoğan Tünaş‘ın yazdığı, yapımcılığını Türker İnanoğlu, yönetmenliğini Orhan Elmas‘ın yaptığı “Polis Dosyası” adlı sinema filminde Cüneyt Arkın, Nuri Alço, Efkan Efekan, Coşkun Gogen, Nilüfer Aydan, Süheyl Eğriboz ile ilk filminde oynamıştır.

1997 yılında yapımcılığını Osman Yağmurdereli‘nin yaptığı “Sırtımdan Vuruldum” adlı dizide Seda Sayan, Tarık Tarcan, Selda Alkor, Toprak Sergen, Suna Selen ile birlikte rol aldı.

90’ların başında adı Behçet Cantürk ile birlikte anıldı. 2003 yılında Dündar Kılıç‘ın torunu Uğur Özbizerdik ile de birlikte oldu.

Binnaz Avcı, iki kere evlenip boşandı.

Evlilikleri 

1.eşi : 1998 yılında Ömür hastanesinin sahibi Ali Sefaözgen ile evlendi. 2000 yılında boşandı.
2.eşi : 5 Mart 2008 tarihinde Murat Kaşıbeyaz ile evlendi. 16 ay evli kalıp 31 Temmuz 2009 tarihinde boşandı.

2012 yılında yönetmenliğini Faruk Teber‘in yaptığı ve Deniz Çakır, İbrahim Çelikkol, Zuhal Olcay, Melike Güner‘in oynadığı “İffet” adlı dizide Semiha adlı bir pavyon şarkıcısını canlandırdı.

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