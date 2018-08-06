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Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı! Şehit haberi var

Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı! Şehit haberi var

BİNGÖL ’ün Sancak beldesine bağlı Sudüğünü köyünden son dakika şehit haberi geldi. Sudüğünü köyünden gelen son dakika habere göre güvenlik korucusu Ahmet Nebi, PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit oldu.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 17:00 - Güncelleme: 06-08-2018 17:00

BİNGÖL ’ün Sancak beldesine bağlı Sudüğünü köyünde Ahmet Nebi adlı köy korucusu önceki gün öğle saatlerinde evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatıldı.

Nebi, Esenler mezrası yakınlarında arı kovanlarının arasında silahla vurulmuş olarak bulundu. PKK'lı teröristlerce şehit edildiği belirlenen Nebi'nin cesedi otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 17:40 pkk lı itler o bölgenin köylerinden çıkıyor dışardan gelmiyor o köyleri vurmak lazım

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