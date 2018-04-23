Binali Yıldırım koltuğunu devretti! İşte son minik Başbakan

TÜRKİYE Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara hediyesi 23 Nisan Çocuk Bayramını'nı kutluyor... İlk tören Anıtkabir'de yapıldı... Anıtkabir'deki törene TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri askeri ve mülki erkan törene katıldı... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde de tören düzenlendi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet Anıtkabir'deki törenin ardından "İlk Meclis"teki törene katıldı.

SON MİNİK BAŞBAKAN KÖŞK'TE... Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koltuğunu 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Esma Taşyürek'e teslim etti. Esma Didesu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile başbakanlık makamının kaldırılması nedeniyle son minik başbakan oldu.

MİLLETVEKİLİ OLMAK İÇİN YAŞIM TUTMUYOR... Başbakan Binali Yıldırım'ın kabulü sırasında çocuklardan biri "Milletvekili olup size yardım etmek isterdim. Ama yaşım tutmuyor" deyince Başbakan Yıldırım, "Seçilmek için yaşın tutmuyor ama kampanyaya destek vermek için yaşın tutuyor. Bana kampanyamda yardım edebilirsin" dedi.

''HEPİNİZİN BAYRAMI KUTLU OLSUN''... 23 Nisan'da Başbakanlık koltuğuna oturan Esma Taşyürek, "Herkese nice mutlu bayram diliyorum. Bizlere bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Sevgili arkadaşlarım hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun" diye konuştu.



ERKEN SEÇİM SORUSUNA YANIT VERDİ

"Son kez Başbakanlık koltuğunda oturuyorsunuz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Esma Taşyürek, "Halkımız 24 Haziran'da en doğru olana karar verecektir" dedi.

Devlet erkanı Anıtkabir'de Ata'nın huzurunda! HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

MECLİS'TEKİ ATATÜRK ANITI'NDA TÖREN... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 98. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törene, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.

ANITKABİR'E İLK ÇIKAN ÇOCUKLAR OLDU... Anıtkabir'deki 23 Nisan Kutlamaları'nı ilk olarak çocuklar yaptı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başkanlığındaki heyet ve çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Yılmaz ve beraberindeki heyet, öğrencilerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Yılmaz'ın çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Yılmaz, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Milli iradenin en somut yansıdığı kurum olan milletimizin kurtuluş mücadelesini yöneten Gazi Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığını her zaman göstererek milli birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz.

Milli eğitim ailesi olarak çocuklarımıza güveniyor, onlarla birlikte bu güzel ülkeyi, milletimizin kızıl elması olan çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağımıza söz veriyoruz. Bu hedefe her geçen gün daha çok yaklaştığımızı da ifade etmek isterim. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, milli değerlerle donatılmış, evrensel değerlere açık bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Yılmaz, daha sonra öğrencilerle Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.