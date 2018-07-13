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Bin Ladin'in koruması sınır dışı edildi!

Bin Ladin'in koruması sınır dışı edildi!

ALMANYA, bir dönem Usama Bin Ladin'in koruması olarak çalıştığı iddia edilen Tunuslu Sami A'yı sınır dışı ettiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 13-07-2018 14:48 - Güncelleme: 13-07-2018 14:48

Sputnik'te yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Annegret Korff, yaptığı açıklamada, Sami A'nın sabah saatlerinde sınır dışı edildiğini ve Tunus makamlarına teslim edildiğini belirtti. 

İçişleri Bakanlığının Sami A. olayında Kuzey Ren Vestfalya eyaleti makamlarını desteklediğini belirten Korff, Yabancılar Yasasına göre, bir kişinin sınır dışı edilip edilmeyeceği ve ne zaman edileceği konusunun eyaletin yetkisinde olduğunu ifade etti. Alman Haber Ajans ise Gelsenkirchen İdari Mahkemesinin Sami A'ya işkence uygulanmayacağına ilişkin Tunus'tan diplomatik güvence istendiğini, güvence gelmediği için Sami A'nın şimdilik sınır dışı edilemesi kararını verdiğini kaydetti.

Mahkemenin dün verdiği kararın bu sabah Federal Göç ve Mülteci Dairesine ulaştırdığı ancak Sami A'nın çoktan sınır dışı edildiği kaydedildi. Korff, mahkemenin kararına ilişkin olarak, sınır dışı konusundaki kararları verme yetkisinin Kuzey Ren Vestflaya eyaletinde bulunduğunu, ayrıntılı bilgiye sahip olmadığını söyledi.

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