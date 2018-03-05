BİM Iphone X kaç para 9 Mart hangi BİM'lerde var ön sipariş mümkün mü?

BİM 9 Mart aktüel kataloğunda İphone X indirilimli satışını görenler şok oldu. Binlerce şubesi olan ekonomik indirimin merkezi olan BİM marketlerde 9 mart cuma günü normal satış fiyatı 6 bin 99 lira olan Iphone X tam yüzde 18 indirimle 4 bin 999 liradan satışa sunulacak. Yani 9 mart cuma günü BİM'e erken saatlerden gidenler Iphone X telefonu 1. 100 lira daha ucuza almış olacak. Ucuz Iphone X satışı bütün BİM'ler olmayacak sadece belirli BİM marletlerde kasadan satışa sunulacak.

BİM 9 Mart cuma aktüel ürün listesinde bu hafta olay var. Türkiye'de satış fiyatı 6 bin 99 lira olan İPhone X BİM'de 9 Mart cuma günü 4 bin 999 liradan satışa sunulacak. 2 yıl garanti süresi olacak olan İPhone X BİM 9 Mart aktüel kataloğunda tam yüzde 18 indirimli, norml fiyatından 1.100 lira indirimli satılacak. BİM aktüel 9 mart indirimli ürünler kataloğu sosyal medyada da olay oldu. Binlerce kişi şimdiden 9 mart BİM indirimini bekliyor.

Türkiye'de 6 bin 99 TL'den başlayan modelin BİM'deki satış fiyatı ise 4 bin 999 TL. Başka bir deyişle BİM, iPhone X'i resmi satış fiyatının yaklaşık yüzde 18, yani 1.100 TL daha ucuza satmış olacak.

Bir BİM mağazasına asılan afişle yapılan duyuruya göre BİM Aktüel satışları çerçevesinde 9 Mart'ta iPhone X satışa çıkacak. Ayrıca model, 2 yıl Apple Türkiye garantisine de sahip durumda.

BİM, daha önce yeni teknoloji ürünlerinin satışıyla adından bahsettirmeyi başarmıştı. Uygun fiyatlı iPhone şarj kablosu ve kulaklık ürünlerini satan BİM, PlayStation 4 satışıyla da dikkat çekmişti.

iPhone X satışının en büyük farkı ise BİM'in ilk kez piyasaya çıkış tarihi yeni olan biri ürüne indirim yapması. Türkiye'de yaklaşık 3 ay önce satışa çıkan iPhone X'in fiyatının hızlı bir şekilde düşmesi tüm teknoloji perakendecilerini de olumsuz etkileyecek.

Diğer satıcılarda şu anda 5 bin 500 TL civarına kadar düşen Apple'ın yeni modelinin BİM'in bu indirimi karşısında Türkiye'deki satış fiyatının daha da aşağı çekilebileceğini gösteriyor.

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