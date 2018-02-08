BİM 9 Şubat indirim aktüel kataloğu stoklu ürünler

BİM 9 Şubat perşembe aktüel indirimli ürünler listesi hazır! Bugün binlerce BİM markette aldın aldın kampanyası sadece 24 saat sürecek. Özellikle BİM aktüel 9 şubat kataloğuna bakan hanımlar yaşadı! Çünkü deterjandan gıdaya, aksesuardan küçük ev aletlerine kadar onlarca indirimde büyük indirim var. Sabah erken kalkıp BİM in yolunu tutacak hanımlar aman dikkat: BİM perşembe aktüel indirimli yeni ürünler listesi internethaber'de.

Beyaz etten kırmızı ete, gıdadan içeceğe, aksesuardan küçük ev eşyalarına kadar onlarca üründe indirim var. Cuma erken saatte yakınındakı BİM'e gidenler casio kadın ve erkek saatini sadece 119 lira, kadın pançolar 23.50 lira, kaydırma halı 25 lira, nakışlı yüz havlusu 6 lira,candy bulaşık seti 12 lira olarak satışa sunulacak.

BİM marketlerde 9 Şubat itibari ile bayanlar içinde Casio markasına ait kol saati satışa sunulurken iyon kaplama özelliğinde olan mineral yapıdaki bayan kol saati de erkek kol saatinde olduğu gibi suya dayanıklı yapıdadır. Ürün 79,90 lira peşin ve taksitli fiyatı ile satıştadır.

Yeni haftasında indirimlerini sürdüren BİMaktüel, kaliteli ürünleri ve her kategoride birden fazla çeşidi ile yaptığı indirimler ile tüketicilerinin cebini düşünmeye devam ediyor. 7000 mağazası ile neredeyse komşunuz kadar yanı başınızda olan BİM marketlerinde bu hafta stoklarla sınırlı aktüel kataloğunda çok fazla çeşitte ürünlere kaçırmadan sahip olun.

Yeni haftasında indirimlerini sürdüren BİMaktüel, kaliteli ürünleri ve her kategoride birden fazla çeşidi ile yaptığı indirimler ile tüketicilerinin cebini düşünmeye devam ediyor. 7000 mağazası ile neredeyse komşunuz kadar yanı başınızda olan BİM marketlerinde bu hafta stoklarla sınırlı aktüel kataloğunda çok fazla çeşitte ürünlere kaçırmadan sahip olun.

Yeni haftasında indirimlerini sürdüren BİMaktüel, kaliteli ürünleri ve her kategoride birden fazla çeşidi ile yaptığı indirimler ile tüketicilerinin cebini düşünmeye devam ediyor. 7000 mağazası ile neredeyse komşunuz kadar yanı başınızda olan BİM marketlerinde bu hafta stoklarla sınırlı aktüel kataloğunda çok fazla çeşitte ürünlere kaçırmadan sahip olun.

Yeni haftasında indirimlerini sürdüren BİMaktüel, kaliteli ürünleri ve her kategoride birden fazla çeşidi ile yaptığı indirimler ile tüketicilerinin cebini düşünmeye devam ediyor. 7000 mağazası ile neredeyse komşunuz kadar yanı başınızda olan BİM marketlerinde bu hafta stoklarla sınırlı aktüel kataloğunda çok fazla çeşitte ürünlere kaçırmadan sahip olun.

Yeni haftasında indirimlerini sürdüren BİMaktüel, kaliteli ürünleri ve her kategoride birden fazla çeşidi ile yaptığı indirimler ile tüketicilerinin cebini düşünmeye devam ediyor. 7000 mağazası ile neredeyse komşunuz kadar yanı başınızda olan BİM marketlerinde bu hafta stoklarla sınırlı aktüel kataloğunda çok fazla çeşitte ürünlere kaçırmadan sahip olun.