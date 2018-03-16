BİLSEM sonuçları MEB T.C şifresi sorgulama otomasyonu

BİLSEM sınav sonuçları sorgulama sayfası Milli Eğitim Bakanlığı erişime açtı. Binlerce öğrencinin girdiği BİLSEM sınav sonuçları bugün açıklandı. Bilsem 2018 Grup Tarama Sınav Sonuçları www.meb.gov.tr adresinden TC şifresi şifresi ile sorgulanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri sınav sonucunu -BİLSEM itirazları ise 12-16 Mart arasında yaplacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK: Bilsem 2018 Grup Tarama Sınav Sonuçları 9 Mart 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecekti ama bu tarih 16 Mart cuma olarak değiştirildi, beklenen gün bugün ve öğrenci kimlik numarası ile sonuç sorgulaması yapılabilecek.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

Bireysel değerlendirme, Genel, Zihinsel, Resim ve Müzik alanlarında yapılacak olup, buna ilişkin itirazlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın sonuçları www.meb.gov.tr yayınlamasından itibaren başlayan 5 (beş) iş günü içinde T.C. Kimlik Numarası, İmza ve Adres Bilgilerinin bulunduğu itiraz dilekçesiyle öğrenci velisi tarafından İl Milli Eğitim Müdürlükleri İl Tanılama Sınav Komisyonlarına yapılacaktır.

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMANDIR: Bilsem’ lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem’ de, öğlenci ise sabah Bilsem’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

BİLSEMLERDE ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR: Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.

İl Milli Eğitim Müdürlükleri İl Tanılama Sınav Komisyonları itirazları değerlendirdikten sonra itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör’ün basına verdiği bilgi doğrultusunda, Grup Tarama Sınavını başarıyla tamamlayan öğrenciler daha sonrası gerçekleştirilecek olan, Bireysel Değerlendirmede de ortalamanın üzerinde sonuç alması halinde Bilim Sanat ve Merkezleri’nde eğitim almaya hak kazanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör’ün açıklaması;

“Grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilere uluslararası standartlara sahip testler uygulanacak. Bu testlerde yapılan bireysel değerlendirme sonunda, ortalamanın üstünde puan alanların tümü Bilim ve Sanat Merkezleri’nde eğitim almaya hak kazanacak.”

GRUP TARAMA SINAVINDA NE SORULUR: Tablet üzerinde uygulanan bu sınavda bir çok kategoriden sorular sorulur. Bu soruların benzerlerini www.bilsemonline.com da görebilecek ve sınava hazırlanabileceksiniz.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR: Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir