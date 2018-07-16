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BİLSEM sınav itirazları ne zaman yapılacak-BİLSEM sınav itirazı yapma

BİLSEM sınav itirazları ne zaman yapılacak-BİLSEM sınav itirazı yapma

BİLSEM itirazları ne zaman yapılacak ve BİLSEM itiraz sonuçları ne zaman açıklanacak araştırmaları veliler tarafından merak ediliyor. Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrenciler girdiği BİLSEM sınav sonuçları 13 temmuzda açıklandı. BİLSEM sonucu itirazı için veliler 16 Temmuz-20 Temmuz arasında itiraz edebilierler.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 14:35 - Güncelleme: 16-07-2018 14:10

BİLSEM itirazları ne zaman yapılacak, BİLSEM sınav sonucuna itiraz nasıl ve nereden yapılacak soruları velilerin gündeminde. Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrenciler girdiği BİLSEM sınav sonuçları 13 Temmuz'da açıklanmıştı. Sonucu istediği gibi bulmayan veliler BİLSEM sonuçlarına itiraz edebilecekler. Bunun için veliler meb.gov.tr adresinden 6 Temmuz-20 Temmuz arasında BİLSEM itirazı yapabilecekler.

BİLSEM eğitimleri okulların açılması ile aynı zamanda oluyor. BİLSEM sonuçlarına itiraz hakkı var. Haberimizde BİLSEM itirazları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve itirazlarda dikkat edilmesi gerekenleri bulabilirsiniz.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME İTİRAZI NASIL YAPILACAK: 1.Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirmelere ilişkin itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanmasından itibaren 21‐27 Haziran 2018 tarihleri arasında öğrenci velisi tarafından il millî eğitim müdürlükleri il tanılama sınav komisyonlarına yapılacaktır.

2. Komisyonlar bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazları değerlendirip itiraz sonucu ile ilgili olarak veliyi bilgilendireceklerdir.

3. Genel Müdürlüğe yapılan itirazların cevaplanmasında genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

4.Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlarda öğrenci T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

5. Faksla ve e‐posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR: BİLSEM sınavlarına okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrenciler giriyor. BİLSEM sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden açıklanacak. BİLSEM kayıtları 03-07 Eylül tarihleri arasında.

BİLSEM'DE 5 AŞAMALI EĞİTİM
1-Uyum (Oryantasyon) Programı:

BİLSEM’e yeni başlayan öğrenciler ve velileri 40 ders saati ve iki aylık süreyi geçmeyecek şekilde bir uyum programına alınmaktadır. Uyum programı veli, öğretmen, öğrenci herkesin birbirini anlamaya çalıştığı, ortak bir dil oluşturulmaya çalışıldığı aşamadır.

2- Destek Eğitimi Programı:

Destek eğitim programında öğrenciler iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme becerileri, problem çözme teknikleri, bilimsel araştırma teknikleri, girişimcilik, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, karar verme, kaynakları etkin kullanma; Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilimler, Yabancı Dil, Bilişim Teknolojileri, Teknoloji Ve Tasarım, Görsel Sanatlar, Müzik ve benzeri alanlar ile ilişkilendirilerek eğitime alınırlar.

3- Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Programı:

Bu programda temel amaç, BİLSEM’ e soyut ve genel bir zihinsel yetenek tanısıyla gelen öğrencinin yetenekli olması muhtemel tüm disiplinleri öğrenciye tanıtmaktır. Bu program sürecinde öğrencinin disipline olan ilgisi, öğrenme hızı, merak, alanda derinlemesine bilgi isteği, yaşamsal süreçlerdeki problemleri alana taşıyarak çözüm bulma girişimleri gibi özelliklerini gözlemlemeye yönelik etkinlikler planlanır ve uygulanır. Uygulanan program sonunda öğrencilerden elde edilen bulgular, Öğretmenler Kurulunda değerlendirilerek her öğrencinin özel yetenek alanı ve/veya alanları belirlenir.

4- Özel Yetenekleri Geliştirme Programı:

Bu programda, BİLSEM’e soyut ve genel bir zihinsel yetenekle gelen öğrencinin yeteneğinin performansa dönüştüğü özel alan artık tespit edilmiş durumdadır. Önceki programlar sonucunda öğrencinin yetenekli olduğuna karar verildiği en fazla 2 bilim veya sanat alanında derinlemesine veya ileri düzeyde bilgi, beceri ve davranış kazandırma amaçlanmaktadır.

5-Proje Üretimi/Yönetimi Programı:

Bu programda, öğrenciler ilgi, yetenek ve tercihlerine göre proje gruplarına ayrılır ve kendi seçtikleri proje üzerinde çalışarak disiplinler arası çalışma ve farklı becerilerin sentezini gerçekleştirmeye yönelik projeler hazırlanır. Öğrencilerin danışman öğretmenler rehberliğinde kendi seçecekleri projeler doğrultusunda çalışmaları, geliştirdikleri çözüm uygulamaları ve bu süreç içerisinde öğrenmeleri temel alınır.

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