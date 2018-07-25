Bilim dünyasında bir ilk! Mars'ta inanılmaz keşif

Araştırmacılar Mars'ta sıvı halde su bulunduğuna dair ilk kanıtlara ulaşıldığını duyurdu. Bilimadamlarına göre, Kızıl Gezegen'in güney kutbunda bulunan 1.5 kilometre kalınlığındaki buz tabakasının altında 20 kilometre genişliğinde bir göl bulunuyor.

Gölün bir yeraltı havuzu mu yoksa çamur katmanı mı olduğu ise henüz bilinmiyor.

Daha önce yapılan araştırmalarda Mars'ta su bulunduğuna dair işaretlere rastlandığı belirtilmişti ancak bu buluş gezegende kalıcı su kaynağı bulunduğuna dair ilk kanıt olarak tarihe geçti.

Göl yataklarının geçmişte Mars'ın yüzeyinde bulunduğu tahmin ediliyor. Bilimadamlarına göre, gezegende su kaynağının varlığının kanıtlanması, Mars'ta hayat olma ihtimalini de yeniden gündeme getirecek.