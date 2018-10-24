Beyoğlu'nda uyuşturucu operasyonu

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, 16 Ekim'deki asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçtaki 2 kişinin yapılan üst aramasında 27 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araçta yapılan aramada plastik aksam altına gizlenmiş 570 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 60 lira, 200 dolar ile 50 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan Suriyeli şüpheliler M.A. (23) ve A.K. (35), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.