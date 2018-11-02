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Beyninde çıkan 'uçuk' hayatını değiştirdi

Beyninde çıkan 'uçuk' hayatını değiştirdi

İZMİR'de beyninde ortaya çıkan uçuk nedeniyle hafızasının bir bölümünü ve konuşma yeteneğini kaybeden 30 yaşındaki Tuğçe Tunay, yaşadığı zorlu günlere dönmemek için önceki işini bıraktı, hayalindeki mobilya ressamlığına başladı

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 12:09 - Güncelleme: 02-11-2018 12:09

Muğla Üniversitesi Radyo TV Yayımcılığı Bölümünden mezun olan Tunay, bir süre özel bir televizyonda muhabir olarak çalıştı. Farklı sektörlerde de çalışan Tunay, son olarak özel bir şirketin halkla ilişkiler sorumluluğu görevini yürüttü. 

Yaklaşık 1,5 yıl önce baş ağrısı, halsizlik ve konuşma güçlüğü şikayetiyle doktora başvuran Tunay, beyin tümörü şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Tetkiklerde Tunay'ın beyninde görünen kitlenin tümör değil, halk arasında "uçuk" olarak bilinen herpes virüsü olduğu belirlendi.

Bu arada durumu ağırlaşan Tunay, hafızasını ve konuşma yetisini kaybetti. Prof. Dr. Sertaç İşlekel tarafından özel bir hastanede takip edilen Tunay, yaklaşık 3 ay süren tedavinin ardından taburcu edildi. 

Doktorunun tavsiyesiyle stresten uzak kalmaya özen gösteren Tunay, ailesinin de desteğiyle eski yeteneklerini yeniden kazandı.

Prof. Dr. İşlekel'in önerisiyle yaşamında yeni bir başlangıç yapan Tunay, önce çalıştığı şirketten ayrıldı, ardından çocukluk hayali olan mobilya ressamlığı atölyesini açtı.

GÜN BOYU AHŞAP DESENLER ÇİZİYOR
Atölyesinde, doktorunun da istediği şekilde stresten uzak yeni bir hayat kuran Tunay, gün boyu ahşap üzerine desenler çiziyor.

Hastalığı nedeniyle tempolu iş hayatını sonlandırıp kendisine daha sakin bir alan seçen Tunay, şimdi yaşadığı o zor günleri geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. 

Tuğçe Tunay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalığını ilk öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyledi.  Beynindeki uçuğun, hayatını bambaşka bir hale getirdiğini belirten Tunay, şöyle konuştu:

UÇUĞUN TEKRARLAMMASI İÇİN
"Arkadaşlarımı tanımıyor, kim olduklarını hatırlamıyordum. İlk başlarda konuşmakta zorlanırken, ilerleyen aşamada konuşma yeteneğimi tamamıyla kaybettim. Hastalığı atlattıktan sonra hayatımda değişikliğe gittim. Uçuğun tekrarlamaması için stresten uzak kalmaya çalıştım. Bu yüzden çocukluğumdan beri hayalini kurduğum mobilya ressamlığına yöneldim. Bir atölye açıp, burada ahşap mobilyaların üzerine desenler çizip boyadım. Meraklılarına da mobilya ressamlığını öğretiyorum." 

Anne Müjdem Tunay da zor günlerin geride kaldığını, kızını dimdik ayakta gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sertaç İşlekel ise beyindeki herpes virüsünün milyonda 2 ya da 3 kişide görülen bir durum olduğuna dikkati çekti.

Hastasının ilk evreyi çok ağır geçirdiğini vurgulayan İşlekel, şunları söyledi:

"Konuşma yetisini kaybetti. Belleğinde ciddi oranda bir kayıp oldu. Bu virüs aslında dudağımızda çıkan uçuktan farklı değil. Beyindeki ödemi giderici çeşitli ilaçlarla tedavi uyguladık. Tuğçe şu anda iyi ancak uçuk tekrar edebilir. O yüzden hayata hep pozitif bakmalı, sağlıklı beslenmeli, stresten kaçınmalı. Bunları yerine getirmezse yakın dönemde tekrar etme ihtimali de var." 

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Kaynak : AA

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