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Beyin ameliyatlarının süresi kısalacak!

Beyin ameliyatlarının süresi kısalacak!

3.2 milyon liraya geliştirilen ekartör, İstanbul Aydın Üniversitesi ile InnowarRG ortak yapımı oldu. Ameliyat sürelerini kısaltan tek kullanımlık ekartör, beyin dokusuna zarar vermiyor.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 02:00 - Güncelleme: 19-10-2018 02:00

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) ile girişimci akademisyenler tarafından kurulan InnowayRG'nin geliştirdiği ekartörün patenti 3.2 milyon liraya GRAVITY Health Technologies firmasına lisanslandı. Ameliyat sürelerini kısaltan tek kullanımlık ekartör, beyin dokusuna zarar vermiyor.

İAÜ Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetim Birim tarafından ulusal ve uluslararası patent başvurusu yapılan ve değerleme süreçleri yürütülen ekartör, Prof. Dr. Serdar Baki Albayrak ve Doç. Dr. Ayhan Olcay tarafından geliştirildi.

PAZARA GİRECEK!
Beyin tümörleri ve serebrovasküler cerrahi alanlarında olmak üzere beyin cerrahisinin diğer uğraş alanlarında da kullanılabilen ekartör, İAÜ ve InnowayRG'nin verdiği lisans ile ürün sanayiye aktarılarak pazara ulaşacak.



5 ADET PROTOTİP ÜRETİLDİ
InnowayRG Ar-Ge A.Ş., girişimci akademisyenler Prof. Dr. Albayrak, Doç. Dr. Olcay, Dr. Öğretim Üyesi Vedat Özyazgan ve Öğr. Gör. Onur Yolay tarafından sağlık teknolojileri ve biyomedikal alanda yenilikçi ürün geliştirmek amacıyla interdisipliner bir yapıda Incubation İstanbul - İAÜ Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’nde kuruldu ve bir yıldır faaliyet göstererek, 17 adet patent başvurusu yapıp 5 adet prototip ürettiler.

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