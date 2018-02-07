Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de güvenlik zirvesi düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Güvenlik Toplantısı'nda, Suriye'deki gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusunun ele alındığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı'nda, Suriye'deki son gelişmeler çerçevesinde terörle mücadele konusu değerlendirildi.
ZEYTİN DALI HAREKATI DEĞERLENDİRİLDİ
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili değerlendirmeler yapıldı.
Toplantıda, ayrıca Suriye'deki son gelişmeler çerçevesinde ulusal güvenlik için de tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele üzerinde duruldu.
Toplantıya, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve ilgili bürokratlar katıldı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Beştepe'de kritik güvenlik zirvesi haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER