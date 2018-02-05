Beşiktaş su kesintisi İSKİ sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den Beşiktaş için kötü haber. Bugün saat 09.05'ten itibaren İstanbul Beşiktaş'ın bazı mahallerine su verilmeyecek. Beşiktaş Levent Mahallesi ve Konaklar mahallesinede bugün sular kesik olacak. İSKİ'den gelen son bilgiye göre Beşiktaş'a yarın yani 6 Şubat salı günü saat 10.00 civarında su verilecek.