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Beş bakanlığın bakan yardımcıları belli oldu

Beş bakanlığın bakan yardımcıları belli oldu

5 bakanlığa bakan yardımcıları atandı. Adalet, Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı, Gençlik ve Spor ile Sağlık Bakanlıklarının bakan yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 07:43 - Güncelleme: 21-07-2018 07:43

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda Adalet Bakanlığına 4, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarına üçer, Gençlik ve Spor Bakanlığına iki, Sağlık Bakanlığına ise bir bakan yardımcısı atandı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Cengiz Öner, Hilmi Bilgin, Selahaddin Menteş ve Yıldız Seferinoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına ise Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Nadir Alpaslan ve Ömer Arısoy atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına Enver İskurt, Dr. Ömer Fatih Sayan ve Selim Dursun, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılıklarına da Hamza Yerlikaya ve Sinan Aksu getirildi.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına ise Prof. Dr. Muhammet Güven'in atanması uygun görüldü.

Söz konusu atamalar, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca yapıldı.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 21 Temmuz 2018 08:27 yiyin beyler yiyin.patlayıncaya çatlayıncaya kadar yiyin.arpalıklara atamalar olmuş.bir bakana dört beş tane yardımcı,danışman,vs.vs.vs.vs......tam bir hanedan yönetimi oldu.aldığınız paralar haram olsun.

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