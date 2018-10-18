Berat Albayrak'tan flaş açıklamalar! Ekonomideki dalgalanma durdu

TÜSİAD, Çin'deki muadil kuruluşlarından Çin Sanayi Ekonomileri Federasyonu (CFIE) ile işbirliğinde 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Swissôtel the Bosphorus'da BRICA İstanbul Zirvesi'ni düzenlenledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak zirvede yaptığı konuşmada çok önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak; "Türkiye ekonomisinde ve finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu" açıklamasında bulunurken, Türk Lirası'nın Amerikan Doları karşısında yüzde 21 değer kazandığına vurgu yaptı. Berat Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

REKBETÇİLİK ANCAK İNOVASYONLA GELİR: 2002 Kasım'dan beri kapsamlı altyapı hamlemiz girişime büyük bir avantaj sağladı. 2008 küresel finansal krizden beri 10 yıl geçti. 2010'den beri küresel ekonomi yavaş yavaş toplanmaya başladı. Kuşak ve yol girişimini en başından beri destekledik. Küresel ekonomiler konusunda iyimserlik karamsarlığa bıraktı yerini. Finansal koşullar, likidite sıkılaşma sürecine doğru adım adım gidiyor. Ticaret savaşları konusu da önemli. Tüm dünya ekonomilerinin çıkarına olduğunu uzun dönemdir ifade ediyoruz. Rekabetçiliğin ancak inovasyonla geleceğini söyledik.

TÜRKİYE ÇOK ÖNEMLİ SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELDİ: Bu söylemlerimizi savunmaya devam ediyoruz. Ekonomi politikalarımızı verimliliği destekleyecek şekilde kurguluyoruz. Türkiye'de küresel finansal kriz sonrası dönemde yüzde 7'ye yakın büyüme gösterdik. Bu büyümede tüketim, yatırım, özel kesim gibi faktörler Türkiye büyümesinin başlıca kısımları oldu. Türkiye bu süreçte çok önemli sorunların da üstesinden geldi.

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YAPISINI KORUYACAĞIZ: Bu temelleri önümüzdeki dönem daha da güçlendireceğiz. Bankacılık sektörünün yapısını muhafaza edeceğiz. Daha da dayanıklı hale getirecek yöntemleri hayata geçirdik, daha da yenilerini hayata geçireceğiz.

TÜRK LİRASI DOLAR KARŞISINDA YÜZDE 21 DEĞER KAZANDI: Rasyonel ayakları yere basan ve iddialı bir program ortaya koyduk. Tedbirlerimizin hepsine olumlu reaksiyonlar aldık. Uluslararası piyasalarda Türkiye'nin risk priminde düşüş gördük. Bir ayda 200 baz puandan fazla iyileşme gördük. Türk Lirası Amerikan Doları karşısında son bir ayda yüzde 21 değer kazandı. Hazine'nin iç borçlanması 200 baz puan gerileme yaşadı.

DALGALANMA SÜRECİ DURDU: Uluslararası piyasalarda pozitif ayrışma gösterdik. Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 4 üzerinde değer kazandı. Dalgalanma süreci durdu. Sağlam adımlarla devam etmeye başladık. Sağlam adımlarla devam etmeye başladık. Brezilya'yla birlikte Türkiye dünyada en iyi performansı gösteren ülke oldu. Sadece toparlanmada dünyada ilk 3'teyiz. Ağustos ayından itibaren oluşturulan spekülatif tabloya izin vermedik. Türkiye'de finansal piyasalardaki dalgalanma süreci durdu. Türkiye'nin kaynak sağlama sorunu yok.

TÜRKİYE YENİ BİR EKONOMİK BAŞARI HİKAYESİ YAZMAYA BAŞLAMIŞTIR: Doğru yoldayız, durmayacağız, gevşemeyeceğiz. Sadece finansal ve maliye politikalarla değil, uluslararası işbirliğini de çok önemsiyoruz. Suriye'deki savaşın sona ermesi için tüm tarafların işbirliği büyük önem arz ediyor. Güçlü siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi kazan kazan anlayışı ile değil, bölgesel iklimle daha da ileri taşımayı hedefliyoruz.