Berat Albayrak'ın açıklamaları Almanya'da yankı buldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Berlin Enerji Dönüşümü Konferansı çerçevesinde gittiği Almanya’da, ülkenin önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allegemeine Zeitung’a röportaj verdi. “Karşılıklı yapıcı bir ilişki kurabiliriz” başlığıyla yayımlanan röportaj, Almanya’da geniş yankı buldu.

Röportajında, “Almanya’nın güvenliği Türkiye’den başlar. Aynı şekilde, Türkiye’nin de güvenliğinin Almanya’dan başlamasını istiyoruz” mesajı veren Albayrak, iki ülke arasında yapıcı yaklaşım zamanı olduğunu belirterek, “Türkiye’nin tavrı gibi, yapıcı adımlar bekliyoruz” dedi.



Çok sayıda Alman haber ajansının da abonelerine yansıttığı röportajda, iki ülke arasındaki işbirliğiyle ilgili yapıcı mesajlar veren Albayrak, şunları söyledi:



YAPICI ADIM ZAMANI: Son dönemde ilişkilerimizin olması gerekenden çok geride olduğunu vurgulamak lazım. Geçmişe göre giden bu kötü durumu düzeltmek için iki ülke arasında güçlü diyalog mekanizmalarının olması gerekiyor. Türkiye’nin tavrı gibi, yapıcı adımlar bekliyoruz.



OPERASYONLAR AVRUPA’NIN DA GÜVENLİĞİ İÇİN

Alman muhataplarımızdan en önemli beklentimiz Türkiye’nin bugün yürüttüğü terörle mücadeleye vereceği güçlü destektir. Çünkü Almanya’nın güvenliği Türkiye’den başlar. Aynı şekilde, Türkiye’nin de güvenliğinin Almanya’dan başlamasını istiyoruz. Sahadaki yürüttüğümüz operasyonlar Türkiye’nin güvenliği kadar başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa’nın da güvenliği içindir.



ALMAN ŞİRKETLER TÜRKİYE’YE GÜVEN DUYUYOR

Bugün Türkiye’de makine kimyadan otomotive, enerjiden lojistiğe kadar ortaklı ya da tam sermayeli 7 bine yakın Alman şirketi faaliyet gösteriyor. 1.2 milyar dolar tutarında yatırım yapılacak rüzgar YEKA ihalemizi Alman Siemens kazandı. Özellikle enerji alanında Alman şirketlerinin son dönemde enerji sektörüne gösterdiği yoğun ilgi, Alman şirketlerinin Türk ekonomisine ve enerji piyasasına duyduğu güveni de en belirgin biçimde gösteriyor. Bu güvenin siyasi ilişkilere de hakim olması gerekiyor.



OHAL SADECE FETÖ İÇİN

(OHAL’in yatırımcıları endişelendirip endişelendirmediğinin sorulması üzerine) OHAL, darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ terör örgütü ile mücadele için devrede. Bu yapının temizlenmesine yönelik atılan bir adım. Halihazırda turistik bölge ve şehir merkezlerinde, hayatın içinde olağanüstü güvenlik tedbirleri yoktur. OHAL’den önce olmayan ve bugün olan ek bir uygulama yoktur. Görüşmelerimize ve verdiğimiz güvene dayanarak, yatırımcıların endişesi ortadan kaldırılmaktadır. Türk hükümeti açık ve şeffaftır. Dostlarımızın Türkiye bağlamındaki tüm endişelerini ortadan kaldırmaya hazırız.



HEM TÜRKİYE HEM AVRUPA'NIN ARZ GÜVENLİĞİ

TANAP ve TAP, Avrupa’nın arz güvenliği için çok önemli bir işlev görecek. Hem alternatif bir gaz girişi olması sebebiyle, hem de bölge ticaretine getireceği rekabet ile TANAP ve TAP Avrupa için son derece önemli. Aslında bir özelliği ile de Türkiye’nin Avrupa’nın arz güvenliği için önemini de ortaya koyuyor. Avrupa yıllarca, NABUCCO projesini konuştu, ancak hayata geçiremedi. Ancak Türkiye ve Azerbaycan’ın üstlendiği rol ve sorumluluk ile Avrupa için bu kadar önemli bir proje hayata geçebildi. Bu projeye yarın başka ülkelerin gazı da dahil olabilir. Dünyada enerji arz güvenliği için, kaynak ve güzergah ülkelerdeki istikrarın, güçlü işbirliklerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyması ve potansiyel projelere örnek olması bakımından TANAP ve TAP’ı yüzyılın projesi olarak değerlendirebiliriz.



ALT YAPIMIZ AVRUPA İÇİN GÜVENCE

Türkiye olarak, sadece boru hatlarına değil, dünyada bugün öne çıkan LNG piyasasına da önem veriyoruz. Mevcut tesislerimizin kapasitesini geliştirmenin yanında, ülkemize iki FSRU tesisi kazandırdık. LNG’den gaz sağlama kapasitemizi 2 yılda üç kat artırdık. Bu güçlü alt yapı aslında Avrupa için de önemli bir güvenlik noktası oluşturuyor. Günlük sisteme gaz sağlama kapasitemizi 400 milyon metreküpe çıkarmayı amaçlıyoruz. Bu şu demek, Avrupa’da doğabilecek herhangi bir arz riskinde Türkiye, Avrupa için en kolay ve hızlı çözüm olabilecek. (Kaynak: Milliyet)