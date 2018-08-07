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Benfica TV canlı yayını Fenerbahçe Benfica şifresiz naklen izleme linki

Benfica TV canlı yayını Fenerbahçe Benfica şifresiz naklen izleme linki

Benfica Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanalların listesinde bu kez Azeri kanalları AZ ve İdman TV yok. Fenerbahçe Benfica maçını canlı yayınla Benfica TV üzerinden şifresiz izleyebilirsiniz. Arena Sport kanalı da maçı şifresiz veriyor. Sizler için Arena Sport kanalının frekans bilgileri de çıkarttık.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 18:30 - Güncelleme: 07-08-2018 18:30

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, bu akşam Portekiz ekibi Benfica ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ali Koç başkanlığında ve Phillip Cocu yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe'nin Benfica maçını Beinsport canlı yayınlacak. Ancan beIN Sports (digitürk) canlı yayını şifreli olacak.

Benfica Fenerbahçe maçı saat 22.00'da başlayacak. Fenerbahçe Benfica maçını şifresiz olarak veren kanallar da var. Türk izleyicisinin Şampiyonlar ligi maçlarında şifresiz kanal favorileri arasında Azeri kanalları İdman TV ve AZ TV bulunuyor. Ancak bu kez Azeri kanalları üzerinden maçı izleyemeyeceksiniz. Hem İdman TV hem de Az TV yayın akışında Benfica Fenerbahçe maçı yer almıyor.

Fenerbahçe Benfica maçı şifresiz kanalları : Benfica Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz olarak Avrupa kanallarından izleyebilirsiniz. Bunun için Bosna Hersek'in Arena Sport kanalını tercih edebilirsiniz. Fenerbahçe maçını Arena Sport 4 kanalı veriliyor.

Benfica TV canlı izle - Fenerbahçe maçı: Şampiyonlar ligi ön eleme maçını Benfica TV de canlı yayınla aktarıyor. Online olarak internetten Benfica TV'den maçı izleyebilirsiniz.

Benfica BTV apple uygulaması bu linkte
BTV android ve google play uygulaması linki

Arena Sport uydu frekansı : Benfica Fenerbahçe maçını veren Arena Sport 4 kanalının Eutelsat uydusu frekans bilgileri şu şekilde:

Benfica - Fenerbahçe maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi şu şekilde : Uluslararası - UEFA Champions League App, Benfica TV , Bosna Hersek - Arena Sport 4 , Brezilya - Watch ESPN Brasil, ESPN no Brasil, Hırvatistan - Arena Sport 1, Makedonya - Arena Sport 4 Serbia, Portekiz - Benfica TV

Benfica TV'nin canlı yayın frekans bilgileri de şu şekilde:

benfica tv frekans fenerbahçe maçı canlı yayını

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Portekiz temsilcisi Benfica ile yapacakları maça hazır olduklarını belirterek, "Mücadelemizi sonuna kadar sergileyeceğiz. İkinci maçta kendi taraftarımızın önünde turu geçen taraf olmak istiyoruz." dedi. Çok iyi bir sezon öncesi dönem geçirdiklerini belirten Cocu, "Çok kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Çok saygı duyuyoruz. Ancak kendi kalitemize de inancımız sonsuz." diye konuştu.

Giuliano: "İyi bir şekilde hazırlandık" : Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano Victor de Paula, "Karşımızda böyle maçları oynamaya fazlasıyla hazır bir rakip olacak. Ancak biz de iyi bir şekilde hazırlandık. Bu mücadeleye gerçekten hazır olduğumuzu söyleyebiliriz." diye konuştu. 

İyi bir sezon öncesi dönem geçirdiklerini söyleyen Giuliano, "Yeni bir hocamız, yeni bir çalışma tarzımız var. Bu çalışmalarımızı da yarın en iyi şekilde sahada uygulamak istiyoruz. İyi bir skor almak amacıyla sahada olacağız." ifadelerini kullandı. 

Zekalarını çok fazla ortaya koyacakları bir maça çıkacaklarını aktaran Giuliano, şunları kaydetti:

"İyi bir futbol oynamak istiyoruz. Top onlardayken rakibi rahatsız etmek amacıyla sahada olacağız. Baskı yapmak istiyoruz. Top bizdeyken de olabildiğince ayağımızda tutup, sakin bir şekilde kendi oyunumuzu oynayıp iyi bir karşılaşma geçirmek istiyoruz."

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