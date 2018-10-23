Bel ağrısına iyi gelen en etkili doğal karışım

Türkiye'de en yaygın görülen hastalıklardan birisi bel ağrısıdır. Bu hastalık için hastaneye gitmek istemiyorum diyenlere evde pratik olarak hazırlayabileceğiniz karışımı Doktor Feridun Kunak anlattı.

İşte bel ağrısına iyi gelen karışımın malzemeleri:

- Kafur

- Zencefil

- Kantaron Yağı

- Çörek Otu Yağı

- Vazelin

Hazırlanışı: 2 adet kafuru toz haline getirdikten sonra içine bir çay kaşığı kadar zencefil, bir tatlı kaşığı kantaron yağı ve bir tatlı kaşığı çörek otu yağı koyun ve karıştırın. Ardından ısıtılan sıvı vazelini de karışımın içine ekleyerek karıştırmaya devam edin. En sonunda krem kıvamını alan karışımı belinizde ağrıyan bölgeye sürebilirsiniz.