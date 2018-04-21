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Bekir Bozdağ'dan 'deizme' kaydığı söylentilerine sert tepki!

Bekir Bozdağ'dan 'deizme' kaydığı söylentilerine sert tepki!

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Muhafazakârların veya imam hatip lisesi öğrencilerinin 'deizme' kaydığı söylemleri, raporları, bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon, kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır" dedi.

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Eklenme Tarihi: 21-04-2018 14:22 - Güncelleme: 21-04-2018 14:22

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Bekir Bozdağ, "Muhafazakârların veya imam hatip lisesi öğrencilerinin 'deizme' kaydığı söylemleri, raporları, bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon, kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

''KİRLİ BİR SALDIRIDIR''
Açıklamasında, "Muhafazakârların veya imam hatip lisesi öğrencilerinin 'deizme' kaydığı söylemleri, raporları, bir iftiraya insanları ikna için başlatılmış kirli bir operasyon, kirli bir tuzak ve kirli bir saldırıdır" ifadelerini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Deizmin kabulü; Yüce Allah'ın Kuran ve sünnetteki vasıfları ile peygamberlere, meleklere ve kitaplara imanı ve peygamberlere gelen ilahi vahyi ve İslam'ın temel pekçok ilkesini reddetmektir. Deizmi kabul eden Müslüman olamaz ki muhafazakâr Müslüman ya da İHL'li olsun. İmam hatip lisesi öğrencilerine ve muhafazakârlara dönük kirli tuzak ve saldırılara karşı daima uyanık olmalıyız ve bu kirli tuzağı kuranlara, saldırıyı yapanlara ve iftirayı atanlara hep bir ağızdan; 'Hadi oradan bre ebleh!' demeliyiz.

''İSLAM'IN HER BİR HÜKMÜNÜ TEREDDÜTSÜZ KABUL EDERLER''
İmam hatip lisesi öğrencileri ve bilumum muhafazakârlar hülasa Müslümanlar; Kuran ve sünnetin tavsif ettiği şekilde Allah'a, peygamberlere, meleklere, kitaplara, ahirete, kaza ve kadere iman ederler. İslam'ın her bir hükmünü tereddütsüz kabul ederler. Belli ki imam hatip liselerinin yetiştirdiği nesillerden ve muhafazakârlardan rahatsız olanlar; onları itibarsızlaştırmak ve kendi içinde ayrıştırmak ve nihayetinde onları İslam'dan uzaklaştırmak isteyenler işbaşındalar. Ama başaramayacaklar. Her zaman ki gibi kaybedecekler."

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 21 Nisan 2018 15:05 bir zamanlar kenan evren pkk' nın ilk saldırısı için dağdaki 3-5 çapulcu demişti. 40 yıldır terörü bitiremedik. inkar ederek ya da küçümseyerek bir yere varilmaz..

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KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

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