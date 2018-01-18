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Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına geldi

Bekir Bozdağ: Türkiye sabrının son noktasına geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin sabrının sonuna geldiğine dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2018 21:55 - Güncelleme: 18-01-2018 00:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin konusunda yaptığı açıklamada "Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir. Kimse Türkiye'nin daha fazla sabır göstermesini beklemesin. Türkiye atılacak adımlarda kararlıdır" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün akşam yapılan Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yaptı. Bozdağ gündemdeki çok sayıda konuya ilişkin soruları da cevapladı. Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Türk milleti ve devletinin bekası olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmelidir. Türkiye'nin bekası için daha büyük riskleri göze almak gerekebilir." diyen Bozdağ, "Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir. Kimse Türkiye'nin daha fazla sabır göstermesini beklemesin. Türkiye atılacak adımlarda kararlıdır." diye konuştu.

Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- 19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması benimsenmiştir.

BÜYÜK RİSKLERİ GÖZE ALMAK GEREKEBİLİR

 - Türkiye sınır güvenliği bakımından tarihinin en kritik döneminden geçiyor. Çok önemli tehdit ve risklerle karşı karşıya. Suriye'deki hadiseler, Türkiye'nin sınır güvenliği ve insanların mal ve can güvenliği bakımından önemli gelişmeler. Burada olup bitenlerin Türkiye'yi tehdit ettiğini görüyoruz. Özellikle son günlerde 'Suriye sınır güvenliği görev gücü' adında terörist bir ordu çabaları çok net bir şekilde gözüküyor. Bölgede terör koridoru oluşturulması ve sınır güvenliği adı altında ordunun oluşturulması ve desteklenmesi Türkiye'nin toprak bütünlüğü, sınır güvenliği, can ve mal güvenliği bakımından tartışmasız bir tehdittir. Bunu herkesin böyle görmesi lazımdır. Türk milleti ve devletinin bekası olduğu zaman riskleri ortadan kaldırmak, tehditleri yok etmelidir. Türkiye'nin bekası için daha büyük riskleri göze almak gerekebilir.

TÜRKİYE SABRIN SON NOKTASINA GELMİŞTİR

Böyle bir adımın çok yanlış olduğu vurgulandık. Bize hep söyledikleri ayrı oldu, ortaya çıkan sonuçlar söylediklerini yalanladı. Türkiye sabrının son noktasına gelmiştir. Kimse Türkiye'nin daha fazla sabır göstermesini beklemesin. Türkiye atılacak adımlarda kararlıdır.

ABD, PYD'ye verdiği desteği derhal sonlandırmalı. Verilen sözlerle arazide yapılanlar arasında çok çelişki var. Öyle bir söz var: Sütten ağzımız yandı yoğurdu üfleyerek yiyeceğiz. Türkiye'nin kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur.

AFRİN OPERASYONU NE ZAMAN?

Afrin'de ve diğer yerlerde Türkiye'nin söylediklerinin gerçekleşmemesi taktirde kendi hukukumuzu korumak için kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. Atacağımız adımları başkaları ne der demeden atacağız. Bu ne zaman olacak? Ansızın. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Bir gece ansızın' dedi. Şu dakikada, şu saatte olacak diye bir açıklama yapmamız uygun değil. Ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek? Tabi bunu ilgililer bunu değerlendiriyorlar. Bununla ilgili adım atma konusu gerektiği zaman bu takvim çerçevesinde yapılacaktır. Hükümet Sözcüsü'nün ilanıyla bu olmaz.

KAFTANCIOĞLU CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA SEÇİLMESİ

Ana muhalefet partisi iktidar alternatifidir. CHP il kongresini yaptı. Bir il başkanı seçti. CHP gibi Türkiye'nin en eski partisinin İstanbul gibi bir ilinin başkanlığını devletine seri katil diyen yaklaşımlar ortaya koyan, milli değerler ile kavgası olan, sokak eylemcisi, marjinal zihniyete sahip birisini il başkanı seçilmiş olması çok manidardır.

CHP, devletine 'seri katil'diyen birini il başkanı yapamaz. CHP bunun bedelini sandıkta ödeyecektir.

CHP'ye tavsiyem... Bu hesabı Bağdat'a göndermesin. Sandığa kadar buna izin vermemeleri kendi menfaatlerine olur. Ama Türkiye'de ilk defa böyle bir il başkanı oldu. Biz de tepkimizi tavrımızı ortaya koyduk. Bundan sonrası onların bileceği iş."

ABD'den Türkiye açıklaması! Endişeleri ciddiye...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 18 Ocak 2018 00:28 sabrımızi test etmeyin bak ha..

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