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Bekir Bozdağ Kürt mü asıl memleketi neresi Bahçeli ne dedi?

Bekir Bozdağ Kürt mü asıl memleketi neresi Bahçeli ne dedi?

Bekir Bozdağ Kürt mü, aslen nereli araştırmaları MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin andımız çıkışının ardından merak konusu oldu. AK Parti'nin kemik isimlerinde biri olan Bekir Bozdağ aslen Yozgatlı ve Kürt asıllı. Bahçeli Bekir Bozdağ'a Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir.'diye seslenmişti. Erdoğan'da o sözlere yeni açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 13:20 - Güncelleme: 23-10-2018 13:20

AK Parti'nin önde gelen ve iddialı isimlerinden biri olan  Bekir Bozdağ kimdir, aslen nereli ve Bekir Bozdağ Kürt mü soruları Bahçeli'nin sözlerinin ardından merak konusu oldu? Peki Bekir Bozdağ aslen nerelidir, Bekir Bozdağ'ın eşi kimdir ve kaç çocuğu vardır? 

Son günlerde Andımız tartışmaları siyaset cephesinde de iyice alevlendi. MHP lideri Bahçeli ,"Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. Türk milleti kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taşımıştır. Ama kendisi Türk milletini düşürmeyi aklından geçirmesin. Andımızı fıtrat ve köküne uygun okumak isteyen varsa kendi bilir. Ancak Türk milletinin Andına kimse karışmasın, hiç kimse ortalığı karıştırmasın. PKK'lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir, sonuçlarına katlanacaktır. Uyarıyorum, Sayın Bozdağ buna çok dikkat etsin. 81 ilde basın açıklaması yapan malum bir sendikanın başkanı da durum muhasebesi ve özeleştiriyi yapacak milliliği göstersin" demişti.

Bunun üzerine Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldi. Erdoğan MHP Lideri Bahçeli'ye şöyle cevap verdi. 

ERDOĞAN'DAN YENİ BEKİR BOZDAĞ AÇIKLALAMASI: Bu ifadeleri bir genel başkana yakıştıramadım. Kusura bakma benim bakanımın arkasında tamamiyen bizler varız. Buna yol arakadışımı feda edemem, bunu bilin. Benim yol arkadaşımın ırkçılıkla alakası yoktur. Kökeni Kürt olabilir. Niye hedef saptırıyoruz? Üstelik bu bakanımızın ne hizmetler yaptığının en yakın şahidi bizleriz. Hiçbir arakadaşımızın hakarete uğramsına tehdit edilmesine göz yumamamyız.

BEKİR BOZDAĞ KİMDİR? 
(1 Nisan 1965, Akdağmadeni, Yozgat), Türk ilahiyatçı, avukat ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. dönem ve 24. dönem Yozgat milletvekili olan Bozdağ, AKP grup başkan vekilliği yapmıştır.

6 Temmuz 2011-25 Aralık 2013 tarihlerinde 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuş 25 Aralık 2013 tarihinde yapılan revizyon ile Adalet Bakanı olarak görev aldı. 7 Mart 2015 tarihinde Anayasa’nın 114'üncü maddesi gereğince 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi görevini müsteşar Kenan İpek'e devretmiştir.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kurduğu 65. hükümette Adalet Bakanı olmuştur.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitiren Bekir Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve daha sonra serbest avukatlık yaptı. 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye Bozdağ tepkisi! Arkasında ben varım!

 

Andımız kaç yılından beri okunuyor kaç yılında kalktı?

 

 

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