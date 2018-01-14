Bekir Bozdağ, ceketini vatandaşa hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı AK Parti Yozgat İl Kongresi'nin yapılacağı salonda son incelemelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın salona girişinde ilginç bir olay yaşandı.

Bozdağ salona girerken Hasan isimli bir vatandaş yanına yaklaşarak Bozdağ'dan ceketini istedi. Vatandaşın isteğini geri çevirmeyen Bozdağ da çıkarttığı ceketini vatandaşa giydirerek hediye etti.