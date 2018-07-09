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Bekir Bozdağ aslen nereli eşi Mine Bozdağ kimdir çocukları ve ailesi

Bekir Bozdağ aslen nereli eşi Mine Bozdağ kimdir çocukları ve ailesi

Bekir Bozdağ AK Parti'nin değişmeyen vitrin isimlerinden biri. Hemen her hükümette ön planda olan Bekir Bozdağ aslen Yozgatlı. Mine Bozdağ ile evli olan Bekir Bozdağ'ın biyografisi haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 07:20 - Güncelleme: 09-07-2018 07:20

AK Parti'nin değişmeyen yüzlerinden Bekir Bozdağ 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğdu. Baba adı Mehmet Duran, anne adı Nuriye'dir. Avukat; Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Serbest avukat olarak çalıştı.

22, 23 ve 24. Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Adalet Komisyonu Üyeliği, 23. Dönemde AK PARTİ Grup Başkanvekilliği yaptı. 61. Hükümette Başbakan Yardımcısı, 61, 62 ve 64. Hükümette Adalet Bakanı, 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Halen bu görevi sürdürmektedir. 

BEKİR BOZDAĞ'IN EŞİ VE ÇOCUKLARI; Mine Bozdağ ile evli olan Bekir Bozdağ, 3 çocuk babasıdır. 

BEKİR BOZDAĞ'IN OĞLU ALPEREN BOZDAĞ BABASININ İZİNDE; Bekir Bozdağ'ın oğlu Alperan Bozdağ avukat. Ankara'da HA Hukuk Bürosu adlı bir hukuk şirketine bağlı olarak çalışıyor.

Alperen Bozdağ

ALPEREN BOZDAĞ KİMDİR? 1991 yılında Yozgat’da doğdu. 2014 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 2015 yılında Ankara Barosu'nda avukatlık stajına başladı. 2016 yılında Ankara Barosu'ndan avukatlık ruhsatını aldı. Selçuk Üniversitesi'nde Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapmaktadır. İngilizce bilmektedir.
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KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

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