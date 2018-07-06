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Bekçilik sınavı yazılı sınav konuları-2018 sınavda kaç soru çıkacak?

Bekçilik sınavı yazılı sınav konuları-2018 sınavda kaç soru çıkacak?

Bekçi alımı başvuru sonuçları sabırsızlıkla beklenirken bir yandan da bekçilik alımı için yapılacak 3 aşamalı sınav araştırmaları başladı. EGM tarafından 7 bin bekçi aaşvlımı yapılacak duyurusunun ardından 22 haziran'da başvurular tamamlandı. Bekçilik sınavlar 3 aşamlı olacak yazılı, fiziki yeterlilik ve sözlü sınav. Yazılı sınavda bekçi adayları en az 50 almak zorunda.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 09:50 - Güncelleme: 06-07-2018 09:50

Bekçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından bekçi adaylarını  zorlu bir sınav süreci bekliyor. 7 bin bekçi adayından biri olmak için 3 aşamlı sınavda ter dökecek adaylar ilk olarak sözlü sınava girecek. Bekçi alımında en kritik sınav olan yazılı sınavda adaylara , fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak olan 7 bin bekçi alımı için başvurular 22 Haziran'da son buldu. Ön başvurularını Polis Akademisi'ne yapan adaylar şimdi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. Polis Akademisi tarafından başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarına hız verdi. İşte, bekçi alımı başvuru sonuçları hakkında detaylar...

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Çarşı ve mahalle bekçisi alımında yetkili kılınan Polis Akademisi Başkanlığınca 73 il için 7 bin bekçi alımı yapılıyor. Söz konusu alımlar için başvurular 22 Haziran'da tamamlandı. Başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir bilgi yok, ancak sonuçların süre çok uzamadan açıklanacağı tahmin ediliyor. Sonuç açıklama tarihi hakkında net bir bilgi olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.

BEKÇİ ALIM SÜRECİ NASIL DEVAM EDECEK: Bu yıl yapılacak alımlar için detaylar belli değil ancak, geçtiğimiz yıl yapılan bekçi alım sınavları için açıklanan detaylar şunlardı;

İllere göre alımı yapılacak çarşı ve mahalle bekçisi sayısı, şartları, başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler başvurma süresinin bitiminden en az on beş gün önce Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulacak.

Adaylardan, Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen miktarda sınav ücreti alınacak.

YAZILI SINAV NASIL OLACAK: Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak. Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kâğıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI: Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

SÖZLÜ SINAV: Sözlü sınavda adaya, genel kültür sorularının yazılı olduğu kartlar arasından bir kart seçtirilecek. Adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilecek. Komisyon adaya konuyla ilgili sorular soracak. Böylece; konuyla ilgili bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavraması, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 kategoride değerlendirilecek. Her bir kategori 20 puan olacak. Toplamda 70 puanı geçmek koşulu aranacak.

TOPLAM PUAN ESAS ALINACAK: Üç aşamadan oluşan bu sınavın sonunda başarı sıralamasına esas giriş puanı hesaplanacak. Bu puan; adayın yazılı sınav ile fiziki yeterlilik puanlarının yüzde 25’i; sözlü sınav puanının ise yüzde 50’sinin toplamıyla bulunacak.

Asıl aday listesine girenler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Uygun görülenlerden sağlık kurulu raporu istenecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hamzahamza 06 Temmuz 2018 10:01 Ey hayat nerde adaletin,kimisi gece gündüz çalışır bi yere gircem diye kimisi dayısını bulur çalışmadan istediği yere girer.

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