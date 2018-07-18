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Bedelliyle ilgili yeni gelişme! Kaç doğumlular yararlanacak 1994 için...

Bedelliyle ilgili yeni gelişme! Kaç doğumlular yararlanacak 1994 için...

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmeler var. Yaş sınırı 31 Aralık 1993 olarak duyuruldu. 1 Ocak 1994 doğumlular kapsam dışında kaldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş yaptığı açıklamada bedelliden yararlanacak çalışanların ücretsiz izinli sayılacağını söyledi. Yurt dışında bulunan vatandaşlar ise uzaktan eğitim alacak.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 11:09 - Güncelleme: 18-07-2018 11:12

Türkiye'nin uzun zamandır konuştuğu bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmeler var. Bedellide herkesin merak ettiği yaş sınırı belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bedelli askerlik hakkında açıklama yaptı.

Bedelli askerlik düzenlemesinin bulunduğu "torba kanun" teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını açıklayan AK Partili Mehmet Muş, "Bedelli askerlikten yararlananlar 28 gün temel askerlik eğitimine tabi tutulacaklar. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak. Teklif, torba yasa ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için 2000 Euro'luk bir bedel söz konusu. Uzaktan eğitim ile bir eğitim almış olacaklar" dedi. 

ÇALIŞANLAR ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAK: Muş, "Engellilerden de bu ücret alınacaklardır ama eğitime tabii olmayacaklardır. Kamu çalışmaları ise ücretsiz izinli sayılacak. Şu an itibariyle 1 milyonu 254 bin kişiyi kapsayan bir düzenlemedir" diye konuştu. Muş'un açıklamaları şöyle:

28 GÜNLE İLGİLİ DÜZENLEME OLACAK MI: Teklifte 28 gündür. Bununla alakalı herhangi bir düzenleme olmayacaktır. 28 gün temel askerlik eğitimi talep edilmektedir.

ÇALIŞANLARIN İŞ AKİTLERİ FESHEDİLMEYECEK: Kamuda ve özel sektörde çalışanlar, askerlik hizmeti noktasında müracaat etmeleri durumunda bu kanun kapsamında değerlendirilecek. Ve kendileri ücretsiz izinli sayılacaklardır. Yani iş akitleri fesih olmayacaktır. 28 günlük temel askerlik eğitimini yerine getirebileceklerdir.

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Bundan önceki düzenlemede 200 bin kişinin müracaat ettiğini görüyoruz. Daha fazla rakamı beklemekteyim. Şu an için 1 milyon 324 bin civarında kişiyi ilgilendirmektedir düzenleme. Geçmiş dönemdeki katılımın çok çok daha üzerinde olacağını düşünüyorum. Askerlik hizmetine başlamamış olanlar başvurabilecek. Başlamış olanlar zaten bir süreç içerisinde.

TAZMİNAT ÖDENECEK Mİ? 28 GÜN ASKERLİK SÜRESİ NEREDE YAPILACAK: Usul ve esasları belirleme yetkisi Milli Savunma Bakanlığı'na verecektir. Nerede yerine getireceğiyle alakalı yeri onlar belirleyecektir. Diğer konuyla alakalı bunu çalışma bakanlığı ve SGK ile yapılacak görüşmede belli olabilir.

1 OCAK 1994'LÜLER BEDELLİ YAPABİLECEK Mİ: 1 Ocak'ı koyarsınız, 2 Ocak bir gün der. Dolayısıyla bir noktada kesilmesi gerekiyor. 1 Ocak 94 veya 95 gibi uzatma yapılmayacaktır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • al 18 Temmuz 2018 11:37 bedelli (yaşı, vb), adnan oktar ve magazin ülke üçlü çemberde sıkışmış gibi...

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