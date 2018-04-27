Bedelli askerlikte umutlandıran açıklama

Bedelli askerlik için Başbakan Yıldırım'dan umutlandıran açıklama. Bedelli askerlik konusunun profesyonel askerliğe geçişte dikkate alınması gereken bir husus olduğunu söyleyen Yıldırım, bu nedenle bedelliye müspet baktığını ifade etti.

Binali Yıldırım, İzmir'de CNN Türk, Habertürk, A Haber ve 24 TV'nin sorularını cevapladı. Bedelli askerlik konusundaki soruya ise Yıldırım, profesyonel askerliğe geçiş açısından konunun ele alınabileceğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bedelli askerliğe bakış açımız müspet. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan bedelli bu istismar edilecek bir konu gibi görünüyor. Profesyonel askerliğe geçtiğimiz için bu dikkate alınması gereken bir husus. Benim düşüncem bu. Buradan elde edilecek kaynağın da savunma sanayimizi güçlendirme için kullanılması gerekir"

ERDOĞAN KARŞI ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı 2 saat sürdü.

Seçimle ilgili sürecin değerlendirildiği toplantıda MKYK'nin bazı yetkilerini Seçim İşleri Başkanlığına devredildi. Toplantıda bedelli askerlik de gündeme geldi. Erdoğan, bedelli askerlik beklentilerine net cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerlik konusunda "seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam" dedi.

2014 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK ÇIKMIŞTI

2014 yılında yapılan çalışmalar neticesinde bedelli askerlik çıkmış ve binlerce vatandaş bedelli askerlikten yararlanmıştı. Bedelli askerlik ile birlikte binlerce vatandaş, 18 bin Türk Lirası karşılığında askerlik görevini yapmış sayıldı.