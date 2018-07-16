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Bedelli askerlikle ilgili son kulis! Yaş ve ücret belli oldu...

Bedelli askerlikle ilgili son kulis! Yaş ve ücret belli oldu...

Milyonlarca genç bedelli askerlik beklerken, yaş sınırının kaç olacağı ve ücretin ne kadar olacağı merak konusu. En son bedelli askerlik kulislerine göre yaş 26, ücret de 20 bin lira olacak...

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 14:29 - Güncelleme: 16-07-2018 14:40

MİLYONLARCA kişinin beklediği bedelli askerlikle ilgili son kulis bilgileri netleşmeye başladı. A Haber Muhabiri Erdinç Özyılmaz'ın aktardığı bilgilere göre; bedelli askerlik çalışmalarında yaş ve rakam kriterlerinin belirlenmesine çok az bir süre kaldı. İşte Özyılmaz'ın bedelli askerlikle ilgili verdiği bilgiler...

- Askerlik çağına gelmiş milyonlarca kişinin gözü kulağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Yaş ve ücret ile ilgili ilgili çalışma devam ediyor. Edindiğimiz bilgiye göre 26 yaş ve 20 bin lira kriteri belirlendi. Yine de çalışmaların devam ettiğini söylemekte fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayını işaret etmişti ancak 'Bir kararname ile kökten halledilebilir' mesajını vermişti.

- Bedelli ile ilgili kriter önemli. Yaklaşık 6 milyon kişi askerlik sorunuyla boğuşuyor. Bu rakam her yıl hızla büyüyor. Eğer 25 yaş kriteri belirlenirse, 6 milyon kişiden yüzde 93'ü bedelli askerlikten faydalanabilecek. 15 bin lira belirlenirse, 6 milyarlık bir gelir elde edilecek.

- Çalışmalar titiz şekilde devam ediyor. Öne çıkan kriter 26 yaş, 20 bin lira.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Doğru Söz 16 Temmuz 2018 15:27 Vekillerin ve bakanların açıklamalarına bakıldığında gençlerin önünü açmak,iş ve evlilik konusunda engel,bu yasanın adı bedelli değil mağduriyet çözmek gibi söylemleri düşünüldüğü zaman bedel 20 bin TL olması bence mağduriyetten doğan bir sömürme yasası olur. Fazla kişinin faydalanmayacağını düşünüyorum.En son çıkan bedelli 18 bin TL olmasına rağmen 200 bin kişi faydalandı. Bu bedelde çıkarıp maddi durumu iyi olanların faydalanmasındansa hiç çıkartmasınlar herkesi askere alsınlar. Sırf çıkarmak için ve parası olanlar faydalansın mantığı olmaması gerekir.

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