Bedelli askerlik teklifinde değişiklik

Bedelli askerlik geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, hazırlanan bir torba yasa düzenlemesine bedelli askerliğin de ekleneceğini açıkladı. Yaş sınırı 25, bedel ise 15 bin lira olacak.

Düzenleme ilk açıklandığın bedelliden faydalanacakların 25 gün askerlik yapacakları bildirilmişti. Bu sürenin 28 gün olduğu öğrenildi.

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