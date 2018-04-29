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Bedelli askerlik için Kılıçdaroğlu ne dedi? Destek verecekler mi...

Bedelli askerlik için Kılıçdaroğlu ne dedi? Destek verecekler mi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bedelli askerlik tartışmalarıyla ilgili AK Parti kanadından gelen birbirinin tersi gibi gözüken açıklamalarla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'a yüklendi...

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 13:12 - Güncelleme: 29-04-2018 13:12

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gündeme gelen bedelli askerlikle ilgili AK Parti'yi eleştirdi, “Başbakan ‘bedelli askerlik değerlendirilir’ diyor. Partisinin sözcüsü çıkıyor ‘Binali Yıldırım’ın kendi görüşüdür, bedelli gündemimizde yok' diyor. Başbakan’ın sözü, sözcüsüne bile geçmiyor. Çünkü oraya halkın değil; Saray’ın iradesiyle geldi” dedi.
Marmaris'te gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından önemli satır başları;

'GENELKURMAY BAŞKANI VE SARAY SÖZCÜSÜ GÜL'E GİTTİLER'... "Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı ve Saray sözcüsü birlikte Abdullah Gül'e gittiler. Haber doğru ama gazeteciler yazamıyor. Bir internet sitesi genel yayın müdürü haberi koydu ve işinden edildi. Haber doğru mu doğru, ama gazeteciler yazamıyor. Bu dramatik tabloyu hiçbir gazetecinin unutmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı adayının tartışıldığı süreçte Saray'ın Sözcüsü ve Genelkurmay Başkanı'nı Abdullah Gül'e gönderemezsiniz. Hala elle tutulur bir açıklama yapamadılar. Efendim ‘Suriye konusunu açıklamak için gönderdik' diyorlar. Saray'ın sözcüsünün ne işi var orada? Bu ülkenin dış işleri bakanı yok mu?

'ATAMA YOLUYLA MEDYA PATRONU OLUYORLAR'... Bugün medya sahipleri atama yoluyla medya patronu oluyor. Sen bunu altı ay yapacaksın bütün giderlerini karşılayacaksın deniyor. Sonra başkasına finanse etme görevi veriliyor.

'BEŞ TEMEL SORUNUMUZ VAR'... Beş temel sorunumuz var; Birincisi Demokrasi. İkincisi eğitim, hiçbir anne baba çocuklarının yarın hangi okula gideceğini bilmiyor, Dış politika siz daha iyi biliyorsunuz. Türkiye ekonomisi şu anda tefecilere teslim edilmiş durumda. Londra'da bir grup tefeciye ödedikleri faiz 150 milyar dolar. Şu anda hükümet dünyanın en yüksek faizi ile borçlanmak zorundadır. Sandığa giderken ortak irade sergilemeliyiz. Demokrasimiz olmalı."

'RTÜK'ÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI LAZIM'.. Bir siyasal iktidar düşünün. medya üzerinde egemen. Parlamentoda egemenliğine karşın bir de üstelik KHK yayınlama yetkisi var. Bütün bunlara sahip iktidar yönetemiyor. Demokrasi bağlamında bir araya gelmemiz lazım. Çiftçi dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor. Biz medya hakkında şunları düşünüyoruz. Bir patron sadece gazetecilik yapacak. Bunların dışında kaldığı zaman etki altında kalıyor ve bir süre sonra teslim oluyor. Gazetelerin dağıtımı tek elden yapılmalı. Gazeteciler sendikalı olmalı. dolayısıyla haberini özgürce yapmalı. Yeri geldiğinde sendika patrona dur demeli. Gazeteciliğin evrensel değerlerle bir araya getirilmesi lazım. RTÜK'ün yeniden yapılandırılması lazım. Siyasi otoritenin baskısı üzerine, medya üzerine baskı yapılması için bunlar yapılıyor. Bilinmesi lazım."

BEDELLİ ASKERLİK... Başbakan ‘bedelli askerlik değerlendirilir' diyor. Partisinin sözcüsü çıkıyor ‘Binali Yıldırım'ın kendi görüşüdür, bedelli gündemimizde yok' diyor. Başbakan'ın sözü, sözcüsüne bile geçmiyor. Çünkü oraya halkın değil; Saray'ın iradesiyle geldi
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Gece ve gündüz 29 Nisan 2018 14:05 Toplanacak paralar savunma sanayinde kullanılsa memlekete çok daha faydalı hizmet edilmiş olur. Bırakın eski kafalılığı ve fakirlik edebiyatını...

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