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Bedelli askerlik için ineğini satışa çıkardı

Bedelli askerlik için ineğini satışa çıkardı

KIRKLARELİ'nde bedelli askerlik ücretini karşılamak isteyen bazı gençler otomobillerini, motosikletleri, cep telefonlarını satarken, bir vatandaş ise ineğini 7 bin 500 bin liraya sahibinden.com'da satışa çıkardı

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 13:44 - Güncelleme: 23-07-2018 13:44

Bedelli askerlik yasa tasarısının TBMM’ye gönderilmesinin ardından, ayda ortalama 43 milyon kullanıcının ziyaret ettiği "sahibinden.com sitesinde ilginç bir hareketlilik yaşanıyor.

Kırklareli'nde de bedelli askerlik ücretini karşılamak isteyen bazı gençler otomobillerini, motosikletlerini, cep telefonlarını satarken, bir vatandaşın ise ineğini 7 bin 500 bin liraya sahibinden.com'da satışa çıkarması dikkati çekti.

Başka bir vatandaşın ise motosikletini 12 bin 750 liraya, bir vatandaş ise cep telefonunu 2 bin liraya çatışa sundu.

Bunun dışında bedelli askerlik ücretini karşılamak için sahibi bulunduğu eşyasını satanlar kadar, pek çok farklı ilanlara rastlamak mümkün oluyor.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • mevhibe inal 23 Temmuz 2018 14:00 Eskiden ASKERE GİTMEYENE kız vermezlerdi! Tepeden tırnağa Kapitalist olduk da, pek İslam'la, Ahlakla bağdaşır yanı yok. Kılıfına uydurmakta da zorlanıyoruz.

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