Bedelli askerlik için ineğini satışa çıkardı

Bedelli askerlik yasa tasarısının TBMM’ye gönderilmesinin ardından, ayda ortalama 43 milyon kullanıcının ziyaret ettiği "sahibinden.com sitesinde ilginç bir hareketlilik yaşanıyor.

Kırklareli'nde de bedelli askerlik ücretini karşılamak isteyen bazı gençler otomobillerini, motosikletlerini, cep telefonlarını satarken, bir vatandaşın ise ineğini 7 bin 500 bin liraya sahibinden.com'da satışa çıkarması dikkati çekti.

Başka bir vatandaşın ise motosikletini 12 bin 750 liraya, bir vatandaş ise cep telefonunu 2 bin liraya çatışa sundu.

Bunun dışında bedelli askerlik ücretini karşılamak için sahibi bulunduğu eşyasını satanlar kadar, pek çok farklı ilanlara rastlamak mümkün oluyor.