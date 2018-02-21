  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

BBP'den son dakika 'ittifak' mesajı

BBP'den son dakika 'ittifak' mesajı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, başından beri AK Parti ve MHP arasındaki ittifakı desteklediklerini açık ve net bir şekilde ifade ettiklerini belirterek, "Şu anda bizim ittifakın içinde yer almamız hususunda her şey olumlu gidiyor. Olumsuz hiçbir şey yok." dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-02-2018 22:54 - Güncelleme: 21-02-2018 00:28

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın "Ne Oluyor" programına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruları cevapladı.

Mustafa Destici, başından itibaren ittifaka katılacaklarını ve desteklediklerini açık ve net bir şekilde kamuoyuna açıkladıklarını söyledi. Şu anda ittifakta yer almalarına ilişkin her şeyin olumlu gittiğini ve olumsuz bir şey olmadığını ifade eden Destici, Meclis'e sunulan tasarının da tüm partilere aynı imkanı verdiğini kaydetti. Destici şunları söyledi:

"Meclis'e sunulan iki ya da üç parti ya da da dört partinin ittifakı değil. İttifak yasası. Bu yasadan seçime katılmaya hak kazanan 9 parti yararlanacak. AK Parti ve MHP burada çok açık bir irade beyanında bulundu. Biz de çok açık bir irade beyanında bulunduk. Dolayısıyla biz bu ittifakın yanındayız, destekliyoruz. Bu ittifakın Türkiye ve milletimiz için hayırlı olduğunu düşünüyoruz."

İttifak kurulmasında parti olarak beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı sorusuna karşılık Destici, "Biz, ne verilecek ne alınacak hesabı içinde asla olmadık. BBP bugüne kadar böyle bir hesap içinde olmadı, bundan sonra da olmaz." dedi.

"BU İTTİFAKIN YANINDAYIZ"

Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 1995 yılında Refah-Yol Hükümeti'nin kurulmasına şartsız destek verdiğine vurgu yapan Destici, "Şehit liderimiz, Muhsin başkanımız bakanlık mı aldı da orayı destekledi? Bir şey mi aldı? Hayır. Önce ülkemizin, milletimizin menfaatine bakarız. Biz de şu anda bu ittifakı ülke ve millet lehine görüyoruz. Bu ittifakın yanındayız." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hangi konularda mutabık kaldınız?" sorusuna Destici, "Sadece şunu söyleyeyim; öncelikli BBP'nin bu ittifakta yer alması için her şeyin olumlu gittiğini söyleyebilirim." cevabı verdi. Destici, Saadet Partisi'ni de ittifakın içinde görmek istediklerini söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını tanıyor musunuz?" sorusunu, "Eğer siyasi partiler ittifak yapıyorsa, elbette ki ittifakın ortak bir adayı olacak. Hem ittifak yapacaksınız hem de ayrı bir cumhurbaşkanı adayı göstereceksiniz. Bu akıl dışı bir şey, olmayacak bir şey" diye cevapladı. 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN BBP'den son dakika 'ittifak' mesajı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Rahmetli Muhsin Başkan 21 Şubat 2018 01:08 Muhsin Başkana bu yapılır mı be. Sizi ilk seçimde artık gönderme vakti geldi. Artık krediyi çoktan aştınız. Size iyi bir Osmanlı tokadı atacak 2019da artık bu sindirilmiş millet. Halk uyandı ve tüm gerçekleri artık görmeye başladı. Nasıl yıllarca bu halkı dini ve Milli duygularla aldattınız. Yazıklar olsun. Asıl hesap Allah'a.

    CEVAP YAZ 2 4
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Mustafa Destici
MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 1966 yılında Eskişehir’in Günyüzü İlçesi Gecek köyünde doğdu. İlk tahsilini Günyüzü İlçesinde, Orta tahsilini Sivrihisar il&cced

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat