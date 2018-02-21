BBP'den son dakika 'ittifak' mesajı

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın "Ne Oluyor" programına katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin soruları cevapladı.

Mustafa Destici, başından itibaren ittifaka katılacaklarını ve desteklediklerini açık ve net bir şekilde kamuoyuna açıkladıklarını söyledi. Şu anda ittifakta yer almalarına ilişkin her şeyin olumlu gittiğini ve olumsuz bir şey olmadığını ifade eden Destici, Meclis'e sunulan tasarının da tüm partilere aynı imkanı verdiğini kaydetti. Destici şunları söyledi:



"Meclis'e sunulan iki ya da üç parti ya da da dört partinin ittifakı değil. İttifak yasası. Bu yasadan seçime katılmaya hak kazanan 9 parti yararlanacak. AK Parti ve MHP burada çok açık bir irade beyanında bulundu. Biz de çok açık bir irade beyanında bulunduk. Dolayısıyla biz bu ittifakın yanındayız, destekliyoruz. Bu ittifakın Türkiye ve milletimiz için hayırlı olduğunu düşünüyoruz."

İttifak kurulmasında parti olarak beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı sorusuna karşılık Destici, "Biz, ne verilecek ne alınacak hesabı içinde asla olmadık. BBP bugüne kadar böyle bir hesap içinde olmadı, bundan sonra da olmaz." dedi.

"BU İTTİFAKIN YANINDAYIZ"

Merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 1995 yılında Refah-Yol Hükümeti'nin kurulmasına şartsız destek verdiğine vurgu yapan Destici, "Şehit liderimiz, Muhsin başkanımız bakanlık mı aldı da orayı destekledi? Bir şey mi aldı? Hayır. Önce ülkemizin, milletimizin menfaatine bakarız. Biz de şu anda bu ittifakı ülke ve millet lehine görüyoruz. Bu ittifakın yanındayız." ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hangi konularda mutabık kaldınız?" sorusuna Destici, "Sadece şunu söyleyeyim; öncelikli BBP'nin bu ittifakta yer alması için her şeyin olumlu gittiğini söyleyebilirim." cevabı verdi. Destici, Saadet Partisi'ni de ittifakın içinde görmek istediklerini söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını tanıyor musunuz?" sorusunu, "Eğer siyasi partiler ittifak yapıyorsa, elbette ki ittifakın ortak bir adayı olacak. Hem ittifak yapacaksınız hem de ayrı bir cumhurbaşkanı adayı göstereceksiniz. Bu akıl dışı bir şey, olmayacak bir şey" diye cevapladı.