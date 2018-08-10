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BBP Lideri Mustafa Destici'den 'Liderler Zirvesi' çağrısı

BBP Lideri Mustafa Destici'den 'Liderler Zirvesi' çağrısı

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim sonrası dövizdeki artışa çözüm bulmak için BBP çağrıda bulundu. BBP Lideri Destici, ''Milli meselelerde duyarlılığı olan ve Meclis'te temsil edilen siyasi parti liderleri Cumhurbaşkanı'nın daveti ile toplanmalı ve bu saldırılara karşı birlikte mücadele mesajı verilmelidir.” dedi.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 16:42 - Güncelleme: 10-08-2018 16:42

Türkiye ile ABD arasında yaşanan gerilim sonrası dövizdeki artışa çözüm bulmak için BBP çağrıda bulundu. BBP lideri Destici 'Liderler Zirvesi' çağrısında bulundu.

BBP lideri Destici sosyal medya platformu Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Yaşadıklarımız, bir yönüyle; 15 Temmuz’un tankla, uçakla, mermiyle değil, dolarla gerçekleştirilmeye çalışılan versiyonudur. Barbarlıkla bize diz çöktüremeyenler, bu sefer “ekonomi darbesi teşebbüsü” ile emellerine ulaşmak istemektedirler.

''ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAKTAN ÇEKİNMEYEN BİR TÜRKİYE VAR''
Türkiye’nin son dönemdeki kararlı ve bağımsız politikaları, bu olayların esas nedenidir. Dış güçler biliyorlar ki artık teröriste göz açtırmayan, darbecilere diz çökmeyen, konu; Türk ve İslam dünyasının menfaati olduğunda elini taşın altına koymaktan çekinmeyen bir Türkiye vardır.

''ELBETTE YANLIŞ YAPILMIŞTIR''
Ekonomi politikalarında elbette yanlışlar yapılmıştır. Bu ayrı bir konudur. Fakat şu gayet açıktır ki doların bu yönlü hareketi çok net bir biçimde "dış müdahaledir”. Öncelikle, dolar fiyatlarının yükselmesine sevinç çığlıkları atan zihniyet ile artık yüzleşmenin zamanı gelmiştir.

''SEFERBERLİK İLAN EDİLMELİ''
Öte yandan, yönetime tavsiyemiz ise, bir an evvel tüketim ve israf ekonomisinden, üretim ve tasarruf ekonomisine geçilmesi, şatafatlı harcamalardan kaçınılması, üretimi destekleyecek topyekûn bir ekonomi seferberliği ilan edilmesidir.

ORTAK ZİRVE ÇAĞRISI
ABD merkezli karşılaştığımız saldırı sadece hükümete yönelik değil, Türkiye'ye yöneliktir. Milli meselelerde duyarlılığı olan ve Meclis'te temsil edilen siyasi parti liderleri Cumhurbaşkanı'nın daveti ile toplanmalı ve bu saldırılara karşı birlikte mücadele mesajı verilmelidir.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • adam 10 Ağustos 2018 18:13 önce siz fedakarlik edinde millette görsün bakalim...

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KİMDİR ?
Mustafa Destici
MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve 27. Dönem Ankara Milletvekili Mustafa Destici, 1966 yılında Eskişehir’in Günyüzü İlçesi Gecek köyünde doğdu. İlk tahsilini Günyüzü İlçesi

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