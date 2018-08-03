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Bayramda o ilçenin nüfusu 1 milyonu geçecek!

Bayramda o ilçenin nüfusu 1 milyonu geçecek!

İzmir'in turizm cenneti ilçesi Çeşme'de, bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanması turizmciyi sevindirirken, otellerde bayram rezervasyonları yüzde 100'e ulaştı. Bayram tatilinde gelecek günübirlikçilerle Çeşme nüfusunun 1 milyonu aşması bekleniyor.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 09:38 - Güncelleme: 03-08-2018 09:38

Kurban Bayramı'nın, sezonun yoğunluk yaşanan ağustos ayına denk gelmesi ve tatilin 9 güne uzatılması nedeniyle, İzmir'in Çeşme ilçesinde, turizmcilerin yüzleri güldü. Şimdiden turistik otel, butik otel ve pansiyonlarda rezervasyonlarda yüzde 100 doluluk oranı yakalandı. Bayram tatilinde gelecek günübirlikçilerle Çeşme nüfusunun 1 milyonu aşması bekleniyor.

Çeşme Belediyesi tarafından tatilcilerin huzurlu ve stresten uzak bir tatil yaşaması için bütün önlemlerin alındığını açıklayan Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Dalgıç, "Belediyemizin kadrosunun 40 bin nüfusa göre belirlenmiş olmasına karşın, tüm çalışanlarımızın özverisiyle bayram tatillerinde bir milyonu aşan nüfusa da aksatmadan hizmet vermeye çalışıyoruz. Kurban Bayramı tatili için ilçemize gelecek tüm misafirlerimizin huzur içinde tatil yapabilmeleri için bütün önlemleri aldık" dedi.

EMNİYET EKİPLERİ ARTTIRILDI

Öte yandan Çeşme'ye bayram tatili için gelecek tatilcilerin huzur ve güveni için emniyet tedbirleri de alındı. 9 günlük bayram tatilinde Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den gelecek takviye ekiplerle güçlendirilecek. Çeşme otoyolu girişlerinde ve eski İzmir yolu girişinde 24 saat görev yapacak olan emniyet ekipleri, Çeşme'deki yollarda ve eğlence yerlerinde denetimleri arttıracak.

"BAYRAM İÇİN OTELLER 'STOP SALE' VERDİ"

Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir de yaptığı yazılı açıklamada, erken seçimin yapıldığı Haziran ayı dışındaki aylarda geçen yıla göre yüzde 30'lara varan yükseliş olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu yükselişi ağustos ayında da görüyoruz. Hatta, bayram tatilinin 9 gün olması nedeniyle, Çeşme - Alaçatı otellerimiz ekseriyetle o döneme 'Stop- Sale' (satışları geçici olarak durdurma) vermiştir. Turizmimizin ilk aylık dilimine baktığımızda; 2018 turizm sezonuna yüksek beklentiyle başladık; zira 2016 ve 2017 yıllarında global olarak Türkiye turizm hareketinde ve cirosunda tarihinde yaşamadığı kayıpları verdi. Dolayısıyla, 2017 yılı sonunda toparlanmaya başlayan turizmimiz, 2018 yılı için tüm paydaşlarda yüksek beklenti ümitleri vermiştir. Bu ümitlere devletimizin turizm üzerindeki olumlu açıklamaları ve koyduğu hedefler de etkili olmuştur. 2018 yılının son 6 ayında beklentiler karşılanmıştır. Ancak, 24 Haziran erken seçim kararı, hem makro düzeyde ekonominin moralini bozmuş, hem de turizmdeki hızı düşürmüştür. Ancak, seçim sonrası hızlı bir şekilde toparlanan turizm, özellikle Temmuz ayında 2014-2015 yılları seviyesine ulaşmıştır. Mevcut istikrar iklimi devam ederse, beklentilerin üstünü test edebiliriz."

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