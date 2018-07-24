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Bayram ikramiyesinden onlar da yararlanacak!

Bayram ikramiyesinden onlar da yararlanacak!

Bayram ikramiyesinden yeni emekli olanlar yararlanabilecek mi sorusu cevabını buldu. Bayram öncesi verilecek bin lira ikramiyeden yeni emekliler de yararlanacak. Ödeme tarihine kadar maaşı bağlananlar, hem bin lirayı hem de 600 liraya varan promosyonu alabilecek.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 11:06 - Güncelleme: 24-07-2018 11:06

Her çalışanın hayali emeklilik. Emekli olanlar aylık bağlanmasının sevincini yaşarken, 2 önemli imkana daha kavuşacak. Emekli olanlar hem dini bayramlar öncesi biner lira ikramiye hem de 600 liraya varan banka promosyonu fırsatı yakalayacak. Bayram ikramiyesi sadece mevcut emeklileri değil, bundan böyle emekli olacakları da kapsıyor.

Emekli aylığı bağlananlar, ikramiye hakkı da elde etmiş olacak. Emeklilik tarihini izleyen dönemlerde verilecek bayram ikramiyelerinden yararlanacaklar.

Emekli aylığı bağlananlar, bankasını seçip 3 yıllık dönem için 600 liraya varan promosyonu da cebine koyabilecek. Önümüzdeki ay tüm emeklilere bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bu ödeme Ağustos'un 17'sine kadar yapılacak. Emeklilik başvurusunu yapmış ve bu açıklanacak ödeme tarihinde emekli aylığı bağlanmış olanlar, bin lira ikramiyeyi alabilecek. Bu kişiler, seçtiği bankaya hemen 'Maaşımı 3 yıl sizden alacağım' taahhüdü vererek de 600 liraya varan promosyondan yararlanacak. Böylece bu yaz maaşın yanı sıra bin 600 liralık ek gelir elde etmiş olacaklar. Kurban Bayramı ikramiyesi ödendikten sonra emekli olanlar ise 2019'dan itibaren bu paradan yararlanacak.

12.3 MİLYONUN AYLIĞI 22.4 MİLYON ÇALIŞANDAN: Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün, ülkemizde 12 milyon 324 bin 186 kişi devletten emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alırken; 22 milyon 407 bin 415 sigortalı çalışan bulunduğunu söyledi.

Ergün, sağlıklı işleyen bir sosyal güvenlik sistemi için Türkiye'de sigortalı çalışan sayının yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi. Emeklilik, malullük, ölüm aylığı ile dul ve yetim maaşı alan kişi sayıları şöyle:

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  • Misafir 24 Temmuz 2018 12:02 Elatindan IMF ile anlasiliyormu? 50 milyar Dollar

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