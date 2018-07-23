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Batuhan Karacakaya kimdir kaç yaşında sevgilisi ile ortaya çıktı

Batuhan Karacakaya kimdir kaç yaşında sevgilisi ile ortaya çıktı

Batuhan Karacakaya kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları genç oyuncunun sevgilisi ile görüntülenmesinin ardından merak konusu oldu. Birçoğumuz şimdilerde yakışıklı bir delikanlı olan Batuhan Karacakaya 'yı Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent karakteri ile tanıdık. Çocuksu ve sempatik halleri ile sevilen oyuncu şimdi büyüdü delikanlı oldu ve sevgilisi ile görüntülendi.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 09:45 - Güncelleme: 23-07-2018 09:45

Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve Batuhan Karacakaya 'nın sevgilisi kim soruları genç oyuncunun tatilde yakalanmasının ardından merak konusu oldu. Birçoğumuz onu Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolu ile tanıdık ve sempatik hallerini çok sevdik. 1997 doğumlu olan genç oyuncu artık büyüdü, yakışıklı bir delikanlı oldu veBatuhan Karacakaya 'nın son hali görenler şaşırttı. Dizideki şımarık ve sempatik hallerinin aksine gerçek hayatta oldukça sakin ve oldun duran Batuhan Karacakaya en son Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadı. 

Yakışıklı oyuncu en son Bodrum'da esmer sevgilisi ile tatil yaparken kameralara yakalandı. İkilinin eğlenceli halleri gözlerden kaçmadı. Birlikte güneşlenen, yüzen ve eğlenen genç sevgililer etrafa gülücük dağıtmayı da ihmal etmedi.

 Batuhan Karacakaya, esmer sevgilisiyle Bodrum tatilinde görüntülendi. İşte o anlar;

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR: 1997 yılında dünyaya gelen Batuhan Karacakaya İstanbul doğumludur. Şişli Ufuk Koleji’nde eğitimini sürdüren yakışıklı oyuncu birçok dizi projesinde yer almış ve genç yaşında şöhrete kavuşmuştur.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Batuhan Karacakaya vücut gelişim sporuyla uğraşmaktadır

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Bülent Ziyagil karakteriyle ünlenen Batuhan Karacakaya son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi kadrosuna katılmıştır.

İşte Batuhan Karacakaya'nın oyunculuk kariyeri

Beşinci Boyut
Bıçak Sırtı
Aşk-ı Memnu Bülent Ziyagil
Umutsuz Ev Kadınları
Uzun Hikaye
Bekle Beni
Dersimiz Atatürk
Aşk Tesadüfleri Sever

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