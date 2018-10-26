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Başsavcılık 18 şüphelinin iadesini istedi

Başsavcılık 18 şüphelinin iadesini istedi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 18 şüphelinin iadesi için hazırlanan talepname, Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, Dışişleri Bakanlığı'na iletildi.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 18:47 - Güncelleme: 26-10-2018 18:47

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 18 şüphelinin iadesi için ilgili ülkeye iletilmek üzere talepname hazırladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 18 şüphelinin iadesine ilişkin talepname, Adalet Bakanlığınca Suudi Arabistan'a iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

Adalet Bakanlığı tarafından Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanununun 81 ve 82/1-a-b maddelerinde düzenlenen 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet ederek kasten öldürme' suçundan olaya karıştıkları belirlenen toplam 18 şüphelinin  yargılanmak üzere Suudi Arabistan Krallığından ülkemize iadeleri amacıyla bir talepname düzenleyerek Bakanlığımıza göndermiştir. 26 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen ve Bakanlığımıza gelen Savcılık talepnamesi, aynı gün, ilgili ülkeye gönderilmek üzere Dış İşleri Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir." 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 26 Ekim 2018 20:19 Tabi,tabi.sen elini kolunu salkayarak gönder sonrada sandığa ve trübünlere oyna

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