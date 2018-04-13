Başkentray durakları neler biletleri kaç para öğrenci-tam

Başkentray durakları hangisi, Başkentray nerelerde duruyor, durak sayısı kaç Başkantray bilet fiyatları öğrenci ve tam ne kadar oldu? Ankarıların hizmetine sunulan Başkentray 12 Nisan'da Erdoğan'ın açılışıyla hizmete girdi. 24 Nisan'a kadar ücretsiz olacak Başkentray'da toplam durak sayısı 11. İlk durak Sincan son durak ise Kayaş olarak belirlendi. Ankara'yı bir baştan diğer başa kadar dolanan Başkentray'da günde ortalama 520 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor. Başkentray'da Ankarakart geçerli olacak. Ankarakart'ın tek biniş fiyatı öğrenci için 1,75 lira, tam için de 2,5 lira.

Başkentray Projesi kapsamında Ankara-Kayaş arasında 4, Ankara-Behiçbey arasında 6 ve Behiçbey-Sincan arasında 5 hatlı sinyalli ve elektrikli yeni demiryolu inşa edildi.

520 BİN KİŞİYE HİZMET: Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek.

Proje kapsamında tamamı engelli vatandaşların kullanımına uygun projelendirilen bir YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımı da tamamlandı.

Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu.

Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması mümkün olacak.

ANKARAKART KULLANILACAK: Toplu taşıma araçlarında kullanılan Ankarakart, bugün hizmete açılan Başkentray'da da geçerli olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sincan-Kayaş arasında günlük 520 bin yolcu taşıması öngörülen Başkentray'da, Ankarakart'ın tek biniş fiyatı öğrenci için 1,75 lira, tam için de 2,5 lira olacak.

Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma araçları otobüs, metro ve Ankaray'ın yanı sıra özel toplu taşıma araçlarında kullanılan Ankarakart'ın, Başkentray sisteminde de geçerli olmasıyla başkentte tek kartla ulaşım için bir adım daha atılmış olacak.

Ankarakart uygulamasına altyapı çalışmaları devam eden mavi özel halk otobüslerinin de katılmasıyla başkentte tek kartla toplu ulaşım imkanı sunulacak.

Vatandaşlar, Başkentray istasyonlarına kurulan Ankarakart dolum matiklerinden de kartlarını doldurabilecek.