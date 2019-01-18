Basenleri eritmek için bu besinleri tüketin

Diyetisyen Cansu Temel, cevapla.tv kameralarına açıklamalarda bulunarak "Sağlıklı ve kalıcı kilo kaybının olması için yaş, cinsiyet, kilo, boy, fiziksel aktivite ve sağlık durumuna uygun hazırlanmış; yeterli protein, karbonhidrat ve yağ kaynaklarını içeren bir beslenme listesinin uygulanması gerekir." şeklinde konuştu.

"Yapılan pek çok araştırmada proteinden zengin diyet listelerinin kilo kaybını kolaylaştırdığı sonucuna varılmıştır. Protein içeriği yüksek, karbonhidrat içeriği daha düşük olan beslenme düzeninde tokluk süresi daha uzundur ve vücut tüketilen besinleri yakmak için daha fazla enerji harcar. Bu durum da fazladan kalori kaybını destekler."

Protein içeriği kadar kalsiyum kaynağı besinlerin de tüketimine ağırlık verilebilir. Kalsiyum mineralinin vücutta yağ yakımında görevli olan lipaz enziminin çalışmasını desteklediğine dair çalışmalar mevcuttur. Özellikle kefir, beyaz peynir ve yoğurt beslenme planında mutlaka yer alması gereken besin çeşitlerindendir. Kefir ve yoğurt ana yemeklerin yanında ya da ara öğün olarak sıklıkla tercih edilebilir. kahvaltıda peynir mutlaka tüketilmelidir.

