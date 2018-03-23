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Başbakan'dan Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası' iddiasına yanıt!

Başbakan'dan Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası' iddiasına yanıt!

AK Partili Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası kuruldu' iddiasıyla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Kuşku varsa yargıya intikal ettirilmeli. Hassasiyet gösterilen bu konuda daha dikkatli olunmalı. FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı es geçmemiz söz konusu değil" dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 14:10 - Güncelleme: 23-03-2018 14:10

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Partili Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası kuruldu' iddiasıyla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Kuşku varsa yargıya intikal ettirilmeli. Hassasiyet gösterilen bu konuda daha dikkatli olunmalı. FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı es geçmemiz söz konusu değil" ifadelerini

KURLARDAKİ DEĞİŞKENLİK YORUMU: Yıldırım, dövizdeki dalgalanmayla ilgili olarak "Kurlardaki değişkenlik geçici bir durumdur. Malum Türkiye'nin dünyaya açık bir ekonomisi var. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Bunların etkileri de sınırlıdır ve geçicidir. Dolayısıyla asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesidir." dedi.

FETÖ BORSASI İDDİASI
AK Partili Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası kuruldu' iddiasıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Kuşku varsa yargıya intikal ettirilmeli. Hassasiyet gösterilen bu konuda daha dikkatli olunmalı. FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı es geçmemiz söz konusu değil" şeklinde konuştu.

S 400 KONUSU: "Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor.'' diyen Yıldırım, ''Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya sıcak bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye bölgesinde birtakım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir, NATO'da ortağımızdır. O bakımdan, NATO müktesebatına uygun savunma sistemi projemizden vazgeçmiş değiliz. Bu bakımdan patriotlar ve NATO ile uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek." dedi.

''HAVADAN KARADAN OPERASYON GERÇEKLEŞİYOR'': Sözlerine terörle mücadeleyle ilgili devam eden "Türkiye, terör tehdidi karşısında herhangi bir zaman ve yerle sınırlı olmaksızın mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Malum Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, zaman zaman da Kuzey Irak bölgesine havadan karadan operasyonlarımız gerçekleşiyor. Bundan sonra da tehdit nerede gözükürse, nerede belirgin hale gelirse o noktalara da gerekli müdahaleyi, operasyonu yapma hakkımız saklıdır." ifadelerini kullandı.

''HAVA SAHASINI AÇIYORUZ''
Başbakan, "Türkiye, terör tehdidi karşısında herhangi bir zaman ve yerle sınırlı olmaksızın mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Malum Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, zaman zaman da Kuzey Irak bölgesine havadan karadan operasyonlarımız gerçekleşiyor. Bundan sonra da tehdit nerede gözükürse, nerede belirgin hale gelirse o noktalara da gerekli müdahaleyi, operasyonu yapma hakkımız saklıdır. Bundan böyle Türkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Ancak bu sadece Erbil'le ilgili. Süleymaniye'ye herhangi bir uçuş gerçekleşmeyecek."" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Emin öztürk 23 Mart 2018 15:00 Ozaman Şamil Bey in dediklerini Takip edin Adam borsa diyor

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KİMDİR ?
Şamil Tayyar
ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

Şamil Tayyar, Star Gazetesi Ankara Temsilcisi ve köşe yazarı, kitap yazarı, gazeteci.1965 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İslahiye ilçesinde tamamladı. 1986 yılında Gazi Üniversi

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