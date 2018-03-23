Başbakan'dan Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası' iddiasına yanıt!

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışı gündeme dair açıklamalarda bulundu. AK Partili Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası kuruldu' iddiasıyla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Kuşku varsa yargıya intikal ettirilmeli. Hassasiyet gösterilen bu konuda daha dikkatli olunmalı. FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı es geçmemiz söz konusu değil" ifadelerini

KURLARDAKİ DEĞİŞKENLİK YORUMU: Yıldırım, dövizdeki dalgalanmayla ilgili olarak "Kurlardaki değişkenlik geçici bir durumdur. Malum Türkiye'nin dünyaya açık bir ekonomisi var. Zaman zaman dalgalanmalar olabilir. Bunların etkileri de sınırlıdır ve geçicidir. Dolayısıyla asıl olan orta ve uzun vadede ekonominin sağlıklı bir şekilde işlemesidir." dedi.

FETÖ BORSASI İDDİASI

AK Partili Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası kuruldu' iddiasıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "Kuşku varsa yargıya intikal ettirilmeli. Hassasiyet gösterilen bu konuda daha dikkatli olunmalı. FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı es geçmemiz söz konusu değil" şeklinde konuştu.

S 400 KONUSU: "Türkiye, NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor.'' diyen Yıldırım, ''Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya sıcak bakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Suriye bölgesinde birtakım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefikimizdir, NATO'da ortağımızdır. O bakımdan, NATO müktesebatına uygun savunma sistemi projemizden vazgeçmiş değiliz. Bu bakımdan patriotlar ve NATO ile uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek." dedi.

''HAVADAN KARADAN OPERASYON GERÇEKLEŞİYOR'': Sözlerine terörle mücadeleyle ilgili devam eden "Türkiye, terör tehdidi karşısında herhangi bir zaman ve yerle sınırlı olmaksızın mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Malum Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, zaman zaman da Kuzey Irak bölgesine havadan karadan operasyonlarımız gerçekleşiyor. Bundan sonra da tehdit nerede gözükürse, nerede belirgin hale gelirse o noktalara da gerekli müdahaleyi, operasyonu yapma hakkımız saklıdır." ifadelerini kullandı.

''HAVA SAHASINI AÇIYORUZ''

Başbakan, "Türkiye, terör tehdidi karşısında herhangi bir zaman ve yerle sınırlı olmaksızın mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Malum Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı, zaman zaman da Kuzey Irak bölgesine havadan karadan operasyonlarımız gerçekleşiyor. Bundan sonra da tehdit nerede gözükürse, nerede belirgin hale gelirse o noktalara da gerekli müdahaleyi, operasyonu yapma hakkımız saklıdır. Bundan böyle Türkiye'den veya Avrupa'dan Erbil'e sivil amaçlı ticari uçuşlar gerçekleştirilebilecek. Ancak bu sadece Erbil'le ilgili. Süleymaniye'ye herhangi bir uçuş gerçekleşmeyecek."" dedi.