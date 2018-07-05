Başbakan'dan flaş yeni KHK ve OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım Anadolu Ajansı editör masasında OHAL ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başbakan Yıldırım Olağanüstü Hal'in kaldırılmasıyla ilgili, "Yeni kabine pazartesi açıklanacak ve OHAL de böylece tamamlanmış olacak." dedi.

OHAL kalkmadan önce yarın son olarak bir KHK yayınlacağını söyleyen Yıldırım, bu KHK'da bazı tedbirlerin olacağı mesajını verdi. Başbakan şöyle konuştu:

"Yarın yayınlayacağımız son kararnamede, OHAL kalktığında terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için ihtiyaç olan düzenlemeler yer alacak"

"MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YAPILACAK"

"Darbeye doğrudan iştirak edenlerin yargılamaları büyük oranda tamamlandı. Zannediyorum bu sene sonuna kalmaz tamamı bitmiş olur." diyen Yıldırım, "(FETÖ) İhanet, ticaret tarafı tamam ama ibadet tarafındakilerin bu işte bir taksiratı yok, bunların ayıklanması lazım." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Mağduriyetlerin giderilmesi için de bir yandan çalışmalar yapılacak." dedi.