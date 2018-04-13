Başbakan Yıldırım'dan Miraç Kandili mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, "Mübarek Miraç gecesinin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
Yıldırım, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başbakan Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:
"Mübarek Miraç gecesinin milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. İçinde bulunduğumuz üç ayların hayırlara vesile olmasını diliyor, bütün vatandaşlarımı muhabbetle selamlıyorum."
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