Başbakan Yıldırım'dan FETÖ'yle mücadele konusunda flaş açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım Anadolu Ajansı editör masasında FETÖ'yle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmaların yapıldığını belirten Başbakan Yıldırım'ın öne çıkan açıklamaları şöyle;

- "Darbeye doğrudan iştirak edenlerin yargılamaları büyük oranda tamamlandı. Zannediyorum bu sene sonuna kalmaz tamamı bitmiş olur."

- Başbakan Yıldırım: "(FETÖ) İhanet, ticaret tarafı tamam ama ibadet tarafındakilerin bu işte bir taksiratı yok, bunların ayıklanması lazım."

- Başbakan Yıldırım: "(FETÖ) Sadece Türkiye'de değil bunlar 160 ülkede aynı işleri yapıyorlar."

- Başbakan Yıldırım: "(FETÖ ile mücadele) Mağduriyetlerin giderilmesi için de bir yandan çalışmalar yapılacak."