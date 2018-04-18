Başbakan Yıldırım'dan erken seçim açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım 24 Haziran'da yapılacak olan seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım, ''Seçimlerin erkene alınması yönündeki beklenti azalmadan arttı'' dedi

Başbakan Binali Yıldırım 24 Haziran'da yapılacak olan seçime ilişkin Çankaya Köşkü'nde basın açıklaması yaptı.

Başbakan Yıldırım, ''Ülkemize milletimize hayırlı oldun. Grup toplantısında Devlet Bahçeli erken seçim yapılması gerektiği yönünde beyanda bulunmuş ve kamuoyuna duyurmuştu. Neden seçimler erkene alındı, 3 Kasım 2019'da yapılması gerekiyordu diye bazıları merak edebilir. 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla parlamenter sistem değiştirilmiş. Aradaki zaman içersinde 2 yılı aşkın süre içersinde 3 Kasım'da seçimlerin yapılması yönünde partiler tarafından irade beyan edilmesine rağmen seçimlerin erklene alınnması yönündeki beklenti azalmamış artmaya devam etmiştir.'' dedi.

Yıldırım, ''Fiili durumun anayasa ile uygun hale gelmesini beklemekte ve umut etmektedir. Sürenin bu şekilde devam etmesi ülkemizin karşı karşıya bulunduğu güvenlik sorunları da buna dahil olduğunda böyle bir karar alınma yoluna gidilmiştir.'' ifadelerini kullandı.

''ÜLKENİN GELECEĞİ ŞAHSIMIN GELECEĞİMNDEN ÇOK DAHA ÖNEMLİDİR''

Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

''İki yıldır görev yapıyorum ama Türkiye siyasi tarihinin yaşandığı süre olarak akıllarda kalacaktır. 15 Temmuz darbe girişimi, Fırat Kalkanı Harekatı ve akabinde karşı karşıya kaldığımız vesayet girişimlerini sone erdirecek Aanayasa değişikliği ve daha sonra da bu değişikliğin 16 Nisan'da vatandaşlarımızın kabul oyu ile gerçekleşmiş olması. Bütün bunlar son 2 yılda ülkemizin karşı karşıya kaldığı önemli olaylardır. Seçimleri hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bazen şu soruyu da soranlar oluyor 'son başbakan olarak 16 ay daha süreniz var neden erken seçime gidiyorsunuz' . Ülkenin geleceği şahsımın geleceğimnden çok daha önemlidir.''

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