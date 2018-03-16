Başbakan Yıldırım sert çıktı: Tarikatların işi ticaret değildir

Başbakan Binali Yıldırım, 34.İl Müftüler Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor. Başbakan Yıldırım, "Hükümetimiz yeni bir adım atarak Diyanet Akademisinin kurulmasına karar verdi. Her şeyin akademisi var. Siyasetin akademisi var. Diyanetin akademisi en önce olması gerekirken maalesef en sona kalmış durumda. Geç olsun güç olmasın ama Diyanet Akademisi çok güzel hizmetlere vesile olacak, buna inanıyoruz. Bir an önce de hayata geçmesi için gerekli gayreti gösteriyoruz." dedi.

''TARİKATLARIN İŞİ TİCARET DEĞİLDİR''

Yıldırım, "Tarikatların işi irşat etmektir. Tarikatların işi ticaret değildir, siyaset değildir, vatandaşın dini duygularını istismar ederek kendi karanlık menfaatleri uğruna vatandaşları ifsat etmek değildir. Bunun bedelini bu ülke 15 Temmuz'da ödedi." ifadelerini kullandı.

''DİNİMİZ HURAFELERDEN UZAK TUTULMALI''

"Yüce dinimiz İslam kıyamete kadar bütün hurafelerden, tahrifattan uzak tutulmalıdır.'' diyen Yıldırım, ''Diyanet teşkilatımızın bırakacağı her boşlukta merdiven altı din tüccarları, istismarcılar, üfürükçüler, hurafeciler insanların itikadını bozan, yalan yanlış işler yapacaktır. Bunlar tabiatıyla esas değil istisnadır, azdır ama yine de mide bulandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

''AYRIŞTIRICI DİLDEN UZAK OLMALIYIZ''

Ayrıştırıcı dilden uzak olmalarının gerektiğinin altını çizen Başbakan, "Unutmayalım camilerimiz herkesindir. Camilerimiz sosyal hayatımızın merkezidir, kalbidir. Ayrıştırıcı dilden, yanlış imalardan bu nedenle uzak olmalıyız. Diyanet orta yolu temsil ediyor. Onun için her işimiz ve her söylemimizde itidali gözden uzak etmeyelim." şeklinde konuştu.

"KADIN VAİZELERİMİZİN SAYISINI DAHA DA ARTIRMALIYIZ"

''Türkiye'de sadece 2002'de 78 Vaize vardı'' diyen Yıldırım, "Kadınlarımızın dinimizin öğretilmesindeki aşaması çok büyük bir aşamadır. Tarihimizde ilk defa Diyanet İşleri Başkanı Yardımcımız bir kadın. Kendisini de tebrik ediyorum. Kadın vaizelerimizin sayısının artması güzel ancak yeterli değil. Daha da artırmalıyız." ifadelerini kullandı.