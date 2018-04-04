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Başbakan Yıldırım müjdeyi verdi!

Başbakan Yıldırım müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım, Engelli Vatandaşların E-KPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreninde yaptığı konuşmada engelli kontenjanından memur çalışan için yıl sonuna kadar yapılacak yerleştirme sayısını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 19:54 - Güncelleme: 04-04-2018 19:54

Başbakan Binali Yıldırım Engelli Memur Atamasın programında engelli kontenjanından memur çalışan sayısı için yıl sonunda 2 bin 500 kişi daha yerleştirme yapılacağını açıkladı. Başbakan Yıldırım "Artık Türkiye'de engelliler engelsizdir. Hepsi yarınına umutla bakıyor" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Engelli Vatandaşların E-KPSS ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Törenine katıldı. Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Artık Türkiye'de engelliler engelsizdir. Hepsi yarınına umutla bakıyor.

2002'de engelli kontenjanından memur çalışan sayısı 5 bin 777, bugün 52 bin civarında yani 10 kat artmış. Bugünkü 2 bin 500 kişiyi de saymıyoruz. Onu da ilave edersek 55 bine yaklaşıyor. Yine yıl sonunda 2 bin 500 daha yerleştirme yapacağız, 500 de öğretmen, 3 bin. Ne olacak? 58 bine doğru gelmiş olacağız.

Engelli memur istihdamında önemli artışlar oldu. Özel sektörde istihdamı artırmak için teşvikler getirdik.

YÖK bir karar aldı. Özel yetenekle sınava alınan yüzde 10 kontenjan engelli öğrencilere garanti. Böylece engelli gençlerimize yönelik pozitif ayrımcılık yapmış oluyoruz. 

Türkiye büyümeye kalkınmaya devam ediyor, Türkiye kendi rekorunu kırıyor.

Amacımız bölgede huzur, güven hakim olsun, savaşlar sona ersin. Terör örgütlerini yurt içinde ve yurt dışında temizliyoruz.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vur kazmayı 04 Nisan 2018 20:44 yahu bir kerede zengin petrol yatağı veya çok zengin doğalgaz yatağı bulduk, yada 10 kilotonluk nükleer bomba yaptık + 1700km güdümlü uzun menzilli füze yapıldı deyin bee ya

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