Başbakan Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile görüştü. 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nın yapıldığı Bayerischer Hof Oteli'nde basına kapalı gerçekleştirilen Yıldırım ile İbadi görüşmesi, yaklaşık 40 dakika sürdü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hazır bulundu.
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